Hamilton vindt teksten Verstappen maar zwak

Lil’ Lewis gooit schaduw op Max Emilian.

Pas over een maand gaat het F1 seizoen óp de baan écht van start, maar naast de baan zijn de beschietingen al begonnen. De twee coureurs die velen de beste kansen toedichten op de titel, zijn namelijk alweer verwikkeld in een voorzichtige woordenstrijd. Het gaat dan ‘natuurlijk’ om Lewis Hamilton en onze eigen Max Verstappen. Uiteraard heeft de media geen enkele rol gespeeld in het uitlokken van de uitspraken van beiden. Stiekem is dat laatste echter helemaal niet waar.

Feitelijk hebben handige journo’s namelijk eerst naar de bekende weg gevraagd bij Max. Of hij Hamilton verslaanbaar acht, was de vraag. Tsja, dan weet je dat Max gewoon eerlijk gaat zijn en vertelt dat hij (en anderen) ook de titel wel hadden binnengehaald hadden in de oppermachtige Mercs. Precies dat deed hij dan ook ten overstaan van de BBC:

Het hangt erg veel af van de auto natuurlijk. Met een superieure auto kan je altijd op 97-98 procent rijden en bijna nooit fouten maken. Lewis is ook wel erg goed, maar hij is niet god. Misschien heeft hij god wel aan zijn zijde, maar hij is zelf niet god.

Waarvan akte. Weinigen zullen deze uitlating van de Nederlander met gefronsde wenkbrauwen lezen. Het stukje over god is misschien een sneaky stukje schaduw op de gelovigheid van Lewis, maar soit. Toch liet Hamilton zich een beetje uit de tent lokken toen hij vervolgens geconfronteerd werd met Verstappens uitlatingen. Op zich niet verrassend, we weten immers dat Hamiltons onderste extremiteiten niet alleen loodzwaar zijn, maar ook vrij lange uitsteeksels hebben:

Ik vind het wel grappig. Ik heb altijd geleerd dat je alleen op het circuit van je moet laten horen. Dat soort uitspraken zie ik dan ook vooral als een teken van zwakte.

Pieuw pieuw! Lewis was hierna nog niet helemaal klaar met Max. Er werd hem namelijk ook nog gevraagd wie hij als zijn grootste concurrent voor de titel ziet. Het antwoord is veelzeggend:

Bottas.

It’s on like Donkey Kong…Wie heeft deze eerste strijd vast gewonnen, Hamilton of Verstappen?