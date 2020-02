Mercedes W11: dít is de nieuwe F1-kampioensbolide

Huh, we hadden de nieuwe Mercedes W11 toch al gezien?

Ondergetekende was stellig: toen werd gezegd dat de nieuwe F1-bolide van Mercedes in de inbox zat, was dat ‘oud nieuws!’. We hebben de nieuwe kleuren van het team al een paar dagen geleden mogen aanschouwen. Toch ligt het iets anders. Die kleuren zaten op de oude F1-auto, de W10. Mercedes pakt nu ook de bijbehorende auto erbij. Op Valentijnsdag wordt de partner van Hamilton en Bottas onthuld: dit is de nieuwe Mercedes W11.

Aangezien we nog geen diepteanalyse van @Edge hebben, houden we het vandaag simpel. De W11 lijkt op zijn voorganger: het grote verschil wat direct in het oog springt is de rode INEOS-reclame. Je kan het vergelijken met een facelift: de details die juist niet in het oog springen, maken het verschil. Denk aan kleine wijzigingen in de aerodynamica. Een laatste keer: vanaf volgend jaar zullen de bolides helemaal op de schop moeten voor de nieuwe regels.





Hetzelfde recept als de Ferrari SF1000 en de Red Bull RB16 dus. De W11 is echter belangrijker dan ‘gewoon een uitzwaaimodel voor de oude regels’. Als Lewis Hamilton met de nieuwe racewagen de titel binnen weet te harken, heeft hij evenveel titels als Michael Schumacher. In één adem genoemd worden met die man, dan doe je wel iets goed. Behalve als je vandaag de dag als momentopname gebruikt.

Desalniettemin heeft Hamilton wederom een goede kans om die titel binnen te harken. Over een maand mogen de teams weer los en het feest begint in Australië. Dit jaar zal ook voor het eerst het F1-spektakel voet zetten in ons eigen land. Over niet al te lange tijd gaan we zien of de Mercedes W11 weer de kampioensbolide wordt.