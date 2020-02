Auto Industrie wil geen kinderarbeid meer voor accu

In 2019 kon het misschien nog net door de beugel, maar het is nu 2020. Dus moet het echt eens afgelopen zijn met die kinderarbeid om EV’s te maken, volgens enkele autofabrikanten.

Af en toe moet een mens wat doen om zich net even wat beter te voelen dan ‘die ander’. Je weet wel, je chequeboek afstoffen voor dat goede doel, iemand de maat nemen die geen afval scheidt, Ex on the Beach kijken, het zijn allemaal puike opties. Ook op het vlak van auto’s is er tegenwoordig veel ruimte om de Gutmensch uit te hangen. Vroeger moest je daarvoor nog de opoffering voor brengen om in een Prius te rijden. Inmiddels zijn er ook best lekkere EV’s verkrijgbaar.

Nadeeltje is alleen: je moet wel even je ogen sluiten voor ‘hoe de worst gemaakt wordt’. Het winnen van de kostbare grondstoffen vindt namelijk voornamelijk plaats in Afrikaanse landen. Daar neemt men het niet zo nauw met ARBO-esque wetgeving. De arbeidsomstandigheden zijn er vaak nog nét iets minder prettig dan in de magazijnen van Amazon. Daarbij zijn de werknemers er vaak al vroeg bij, want accu’s worden regelmatig vervaardigd met behulp van kinderarbeid. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn geweest!

Gelukkig gaat het misschien allemaal goedkomen. De Global Battery Alliance (GBA), opgericht in 2017, gaat nu namelijk extra haar best doen om de misstanden op te lossen. Een en ander is afgesproken tijdens het World Economic Forum in Davos. Benedikt Sobotka, baas van een grote grondstoffentoko en samen met BASF-honcho Martin Brudermüller leider van het GBA, laat dit erover optekenen:

De vraag naar opslag van energie zal in de komende jaren met een factor twintig stijgen. We moeten ervoor zorgdragen dat we op een sociaal acceptabele en natuurvriendelijke manier aan deze vraag voldoen. En we moeten zorgen dat het om zich heen grijpende probleem van accu productie door kinderarbeid stopt.

Duizenden bedrijven hebben zich al achter het initiatief geschaard, waaronder BMW en VAG. Als het goed is komt er ook een Fair Trade label, om aan te geven dat jouw accu echt schoon is. Kijk, now we’re talkin’. Dat wordt pas écht smug door de straat heen rollen. Lekker je neus ophalen voor die rijders van de ‘foute’ EV’s, heerlijk…