RB16: de nieuwe auto van Verstappen en Albon is hier

De auto voor het komende seizoen is door Red Bull Racing gepresenteerd. Maak kennis met de RB16.

Kort en zakelijk. Zo valt de omschrijving van de presentatie van Red Bull Racing het beste samen te vatten. De renstal zegt back to business te zijn met deze RB16. Aan het uiterlijk is, zoals je eigenlijk al kon verwachten, weinig veranderend. De livery lijkt sterk op het uiterlijk van de RB15.

Red Bull wil met zijn F1-auto’s een herkenbare merkuitstraling hebben. Een revolutionaire livery verandering hoef je dus niet te verwachten. Overigens hebben teams als Mercedes en Ferrari een vergelijkbare tactiek. De RB16 heeft ook dit jaar weer een matte lak. Er is slechts één foto door Red Bull Racing vrijgegeven van de auto. Hierdoor kan de bolide nog vanuit elke elke hoek geanalyseerd worden. De presentatie van de auto volgt een dag nadat Max Verstappen zijn helm voor het komende seizoen liet zien.

Vandaag komt de RB16 voor het eerst echt in actie. De team gaat filmopnames maken op Silverstone in Engeland met Max Verstappen achter het stuur. Teamgenoot Alexander Albon mag volgende week zijn eerste meters maken met de nieuwe auto. Dan gaat namelijk de testweek in Barcelona, Spanje van start.