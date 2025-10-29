Hankook laat dit WRC-seizoen zien wat ze in hun mars hebben

Van asfalt tot ijs: het WRC vergt onder alle omstandigheden het uiterste van de banden.

Het WRC-seizoen van 2025 zit er alweer bijna op, met nog twee rally’s te gaan. Tijdens de afgelopen Central European Rally voerde het parcours door drie landen – Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië – en zeer wisselende omstandigheden. De snelheden lopen daarbij op tot 200 km/u. Dit vraagt uiteraard heel veel van de banden. Dat is waar Hankook zich wederom bewezen heeft.

Het Koreaanse merk is sinds dit seizoen de exclusieve bandenleverancier van het World Rally Championship. Tijdens de Central European Rally – die op asfalt wordt verreden – kwamen de Hankook Ventus Z215 en de Z210 aan bod.

De Ventus Z215 is ideaal voor bochtenwerk op droog wegdek, terwijl de Z210 grip biedt in natte en uitdagende weersomstandigheden. Dit was wel nodig, want tijdens de Central European Rally kregen de teams te maken met onverwachte regenbuien, dichte mist en sterke schommelingen in temperatuur.

Voor de onverharde wegen levert Hankook de Dynapro R213, die zich onder meer tijdens de Rally van Finland en de Safari Rally in Kenia heeft bewezen. En in de winterse omstandigheden van de Rally van Zweden konden de coureurs vertrouwen op Hankook’s Winter i*Pike SR10W-banden, die voorzien zijn van spikes.

In de aanloop naar het WRC-seizoen zijn alle banden uitvoerig getest, in meer dan acht verschillende landen. Hankook heeft meer dan 2.000 testkilometers gemaakt op sneeuw, ijs, asfalt en onverharde wegen. Daarbij hebben ze samengewerkt met de hoofdrolspelers in het WRC: Hyundai, Toyota, Ford en Citroën.

De expertise van Hankook op dit gebied zal alleen maar groeien, want ook de komende twee seizoenen zal het merk de hofleverancier blijven van het WRC.