Goedkopere Lightyear 2 laat zich eindelijk zien

Helaas is deze auto doodgeboren.

We zullen niet zeggen dat Lightyear nog springlevend is, maar ze bestaan nog steeds. Het faillissement van 2023 was zo geregeld dat het bedrijf niet als geheel is omgevallen. Een losse BV kon nog gewoon doorgaan, alhoewel dat weinig meer voorstelde.

Nu krijgen we toch weer wat nieuws te horen: Lightyear deelt in een persbericht diverse ontwerpen van GranStudio. Dit is een Italiaanse designstudio die ook betrokken was bij het ontwerp van de Lightyear One. Het wordt gepresenteerd als iets nieuws, maar waarschijnlijk gaat het om oude ontwerpen uit de tijd dat the sky the limit was bij Lightyear.

Lightyear en Granstudio laten diverse futuristische concept cars zien. Dat is allemaal weinig concreet, maar… we zien ook plaatjes van een auto die er aardig productierijp uitziet. Je kijkt hier naar, inderdaad, de Lightyear 2.

De Lightyear 2 was het goedkopere model wat voor het faillissement was aangekondigd. Destijds deelde Lightyear alleen teasers, maar nu krijgen we de auto in vol ornaat te zien. De Lightyear 2 lijkt veel op de Lightyear 2, maar dan iets compacter en moderner. Het plan was dat deze auto zo’n 40 mille zou gaan kosten.

De grote vraag is: zijn er nog productieplannen voor deze auto? Officieel is dit model nooit geschrapt. Na het (gedeeltelijke) faillissement gaf Lightyear aan zich volledig te focussen op de 2. In het nieuwste persbericht wordt er echter met geen woord over deze auto gerept. Het lijkt erop dat Lightyear zich nu vooral richt op de zonnepanelen, niet op complete auto’s.

In september konden ze nog rekenen op een investering van 10 miljoen. Dat is leuk, maar kun je natuurlijk geen nieuwe auto mee ontwikkelen. Kijk dus maar goed naar de plaatjes, want in het echt ga je de Lightyear 2 waarschijnlijk nooit zien.