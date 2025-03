Enige zwarte Enzo van Nederland laat zich zien in het wild

Na 23 jaar rijdt er voor het eerst een zwarte Enzo rond in Nederland.

Het spotseizoen is lekker vroeg begonnen dit jaar. We hebben al diverse topspots voorbij zien komen in Nederland, zoals een Porsche 959, een Lexus LFA en een 918 Spyder. Ook deze week stelt de Spot van de Week niet teleur: @defriezencrew spotte een auto waar er geen tweede van rond rijdt in Nederland.

Een Ferrari Enzo is per definitie een topspot, maar een zwart exemplaar is helemaal bijzonder. Van de 400 Enzo’s was het grootste deel rood. Maar een stuk of 40 exemplaren zijn uitgevoerd in zwart (en volgens sommige bronnen nog minder). Geen verrassing dus dat dit de enige zwarte Enzo van Nederland is.

Op de foto’s rijdt de auto met dealerplaten, maar als je goed kijkt zie je op de neus een afgeplakt kenteken. Dit is dus de nieuwe Enzo op Nederlands kenteken waar we vorige maand over schreven. Daarmee staat de teller nu op zes stuks. De andere vijf exemplaren zijn ‘gewoon’ rood.

De Ferrari Enzo heeft na 23 jaar nog altijd een ongeloofelijke road presence, zelfs in het zwart. Of misschien moeten we zeggen: juist in het zwart, want deze kleur maakt de auto eigenlijk nog imposanter. Het geluid van de 6,0 liter V12 is minstens zo spectaculair, maar helaas kunnen we foto’s niet horen.

De auto is naar Nederland gehaald door Bernards Exclusives, die de ene na de andere parel in handen krijgt. Veel auto’s verdwijnen helaas weer naar buitenland, maar deze Enzo mocht gelukkig blijven. We weten niet wat Bernards ervoor heeft gekregen, maar we weten wel voor welk bedrag de auto in 2023 geveild is. Toen heeft RM Sotheby’s deze Enzo afgehamerd op €4.055.000. Dat is ruim vier keer de nieuwprijs.

Het is voor het eerst dat er een zwarte Enzo te zien is in het Nederlandse straatbeeld, dus dat is zonder meer een Spot van de Week waard. Daarbij verdient @defriezencrew ook een dikke pluim voor de fraaie foto’s.

