Eindelijk goed nieuws voor iedereen die van autorijden houdt

Mocht ook weleens, niet?

Misschien is het nog niet helemaal duidelijk, maar hier ter redactie -en ondergetekende voorop- zijn we nogal gecharmeerd van Japanse perfectie. Al rijden we bijna allemaal Duits… Maar goed, we vinden Toyota niet alleen de grootste, maar ook de beste. Of eigenlijk is dat MIJN automobiele credo en niet van alle anderen. Maar dat geeft niet, omdat ik dit stukje schrijf…

Maar goed, die hoogste plek moeten ze wat mij betreft wel delen met een concerngenoot: Subaru. En daarover hebben we goed nieuws!

Subaru kennen we vooral van de vierwielaandrijving, de roffelende boxermotor en de letters STI. En die drie letters heeft Subaru uit de mottenballen gehaald. Het merk heeft namelijk op de Japan Mobility Show namelijk twee nieuwe STI-concepten laten zien die laten zien waar het merk naartoe wil.

Subaru brengt de letters STI terug!!

De Performance E STI is volledig elektrisch, de Performance B STI houdt vast aan een verbrandingsmotor. Daarmee probeert Subaru de balans te vinden tussen traditie en vernieuwing.

De elektrische versie richt zich op rijplezier in een modern jasje, zegt Subaru zelf. Een lage bouw, directe kracht en het vertrouwde gevoel van stabiliteit dat bij het merk hoort. De variant met benzinemotor lijkt vooral bedoeld om te laten zien dat Subaru die techniek nog niet opgeeft. Het is eerder een voortzetting dan een afscheid. Goed nieuws, toch?

Daarnaast stonden er meer avontuurlijke modellen in de schijnwerpers, zoals de Trailseeker, Forester Wilderness en Outback Wilderness. Auto’s die niet zozeer over design of marketing gaan, maar over bruikbaarheid. Ze sluiten aan bij het beeld dat Subaru al jaren uitdraagt: auto’s die hun best doen op plekken waar het asfalt ophoudt.

Wat vooral opvalt, is dat Subaru niet probeert om iemand na te doen. Het merk kiest zijn eigen tempo, met de nadruk op vertrouwen, grip en degelijkheid. De stap richting elektrisch is er, maar zonder het karakter te verliezen dat de fans waardevol vinden. En juist daarom zijn wij dus fan!

Er is geen vuurwerk of grote belofte, maar wel een gevoel dat Subaru langzaam bouwt aan iets nieuws zonder zijn basis te verloochenen. En dat is op zichzelf al een reden om nieuwsgierig te blijven.