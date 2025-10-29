Zou jij Neo de robot je auto laten wassen?

Nooit meer de auto hoeven wassen. Dat klinkt aantrekkelijk!

The future is now, old man. Terwijl we hier in Europa nog in het stenen tijdperk leven qua innovatie, gaan ze in Silicon Valley keihard. Uit die hoek van de wereld komt het bedrijf 1X met Neo, een huishoudrobot die je leven makkelijker moet maken.

Anno 2025 lijkt de grens tussen sciencefiction en werkelijkheid steeds dunner te worden. Neo is ontworpen om alledaagse klusjes over te nemen: deuren openen, spullen pakken, het licht aandoen. Net als auto’s met over-the-air-updates, moet Neo ook steeds slimmer worden. Voor je het weet staat ‘ie lekker je auto te wassen. De vraag is: zou jij dat aandurven?

Een auto wassen is toch wat anders dan de afwas doen. En je kunt je robot moeilijk straffen als je een lelijke kras op je lak krijgt. De verantwoordelijkheid ligt immers bij jezelf. Toch is het een heel gaaf idee, toch? Lekker op de bank chillen, kijken hoe een robot je auto weer in blinkende staat brengt. Misschien kan een versie daarna wel een stapje verder gaan. Zet je auto op de brug en de robot maakt ‘m fabrieksnieuw.

Dat is allemaal toekomstmuziek. Robot Neo is nu vooral gericht op kleinere huishoudelijke taken. Je kunt hem opdrachten geven via een app of simpelweg met je stem. De eerste exemplaren worden volgend jaar geleverd, maar wie enthousiast is kan nu alvast een pre-order plaatsen. Kost je wel een heftige $20.000 voor early adaptors, of een abonnement van $499 per maand. Met dit laatste zit je alleen niet bij de eerste levering.

Slim, maar nog niet zelfstandig

Het brein van Neo draait op kunstmatige intelligentie, maar die is nog niet zo ver dat de robot volledig zelfstandig kan werken. Volgens CEO Bernt Børnich moet Neo nog flink wat leren van echte situaties. En dat betekent dat er in het begin nog regelmatig een menselijke teleoperator meekijkt. Dat klinkt eng. Een robot met camera’s welke online verbonden is en waarbij technerds kunnen meekijken in de huiskamer. No thanks.

De operator helpt Neo nieuwe taken aanleren, zoals het vouwen van wasgoed of het afstoffen van de televisie. Of, stel je voor, het schoonmaken van de velgen van je auto zonder dat je lak krassen oploopt. Maar dat betekent dus wel dat iemand aan de andere kant van de wereld jouw woonkamer (of garage) in de gaten heeft.

Børnich benadrukt dat privacy “voorop staat”. Gebruikers kunnen aangeven welke kamers verboden terrein zijn, en het systeem kan mensen in beeld vervagen. De operator mag Neo bovendien alleen besturen met jouw toestemming. Maar toch. Voor je het weet stapt robot Neo in jouw bolide en gaat ‘ie ervandoor.

De toekomst in je garage?

Neo komt in drie kleuren (tan, grijs en donkerbruin) en ziet er verrassend vriendelijk uit. Maar de echte vraag is: wil je zo’n digitale hulp in je leven? Of specifieker: durf jij Neo jouw auto toe te vertrouwen voor een sopbeurt?

Misschien is het slimmer om voorlopig gewoon zelf de spons ter hand te nemen. Dan weet je in elk geval zeker dat niemand via de cloud meekijkt hoe je dat ene plekje onder de kentekenplaat probeert te bereiken.