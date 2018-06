Harde vraag: hoeveel fijnstof zit er in jouw buurt?

Het ligt er een beetje aan waar je precies woont in ons kikkerlandje.

Wij autobloggers zijn uiteraard groot fan van ronkende achtcilinders, jankende tiencilinders (video) en gillende twaalfcilinders, maar tegelijkertijd zijn we enorm begaan met het milieu. Je kent ons, we willen graag een groene planeet hebben waar de gekorven vleermuis veilig is en eilandnaties als Kiribati niet verzuipen. Wat dat betreft bestaat de redactie louter uit rechtgeaarde gutmenschen.

Zodoende houden we ook altijd goed contact met onze vrienden van Milieudefensie, een gezellige club van gebalanceerde lieden die absoluut niet grotendeels bestaat uit militante quinoa knagers die in hun vrije tijd muisjes plegen te bevrijden uit testlaboratoria. Deze weldenkende mensen hebben eens in kaart laten brengen hoeveel fijnstof er daadwerkelijk door de lucht dwarrelt in de verschillende landstreken van Nederland. De resultaten zijn om heel bang van te worden, althans voor velen van ons. Vooral als je in een regio woont die economisch veel betekent voor het land, ben je het bokkie.

Het onderzoek is uitgevoerd door mensen met schone longen die studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het Noord’n van het land is een van de weinige gebieden van Nederland waar je relatief zorgeloos kan ademen. In de rest van het land kan je dat beter niet doen, omdat je anders ziek wordt. Kijken we naar fijnstofdeeltjes die gekwalificeerd worden als ‘PM10’ (deeltjes met een -jawel- aerodynamische diameter kleiner dan tien micrometer) dan valt het nog ‘mee’. De World Health Organisation (WHO) heeft bepaald dat een concentratie van meer dan twintig microgram per kubieke meter lucht onwenselijk is voor de gezondheid. Deze grenswaarde wordt slechts behaald in sommige stukken van de Randstad en het pittoreske Broabant. Let wel, de Europa streeft naar een concentratie van tien microgram per kubieke meter lucht. Als je dat aanhoudt zit je dus ook in de gele gebieden verkeerd.

Kijkend naar nog kleinere ‘PM2,5’ fijnstofdeeltjes, dan wordt het plaatje nog roder. Je ontsnapt nergens aan stoflongen behalve in onze satellietstaten Friesland, Groningen en Zeeland.

We moeten dus duidelijk ergens een paar joekels van filters bouwen, zodat we gewoon door kunnen gaan met verkwistend gas kunnen blijven geven zoals we dat nu doen.