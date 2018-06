Kåta! Volvo scoort je nieuwe interieur op de vuilnisbelt

Dat is pas echt premium.

Vroegah was het allemaal makkelijker. Als wij mensen zin hadden om ranja met een rietje te drinken dan kon dat gewoon. En als je voor de verjaardag van je kind een paar ballonetjes ophing, werd dat als een goede daad beschouwd. Nu zijn er echter quinoa knagende tuthola’s (m/v uiteraard dezer dagen, we zijn immers PC bij AB) die moord en brand roepen als je dit soort dingen doet. Je maakt onze planeet immers helemaal stuk.

Het issue is dat er ergens in de oceaan kennelijk een paar wrappers van mijn Bon Bon Napoleons rondzwerven. Dit maakt vissen boos, omdat de kostelijke inhoud ervan reeds verdwenen is, of zoiets. En dus moeten we met zijn allen minder plastic gebruiken. Volvo wil zich hiervoor inspannen, waarschijnlijk omdat het merk uit Scandinavië komt. De Noorlingen behoren immers tot de meest politiek correcte volkeren ter wereld. Overigens plegen er ook schrikbarend veel mensen zelfmoord, maar dat zal wel toeval zijn.

Enfin, door naar het auto-gerelateerde nieuwsfeitje dat de basis van dit bericht vormt! De svelte Zweden hebben zich voorgenomen dat je nieuwe Volvo vanaf 2025 minstens voor een kwart uit gerecycleerd spul bestaat. Denk daarbij aan PET-flessen en afgedankte katoenen kleding. Om de ambitie vorm te geven heeft Volvo al een XC60 gemaakt met veel verwerkte oude kunstofvezels erin. Topman Håkan Samuelsson is in zijn nopjes met het initiatief:

Volvo Cars zet zich continu wereldwijd in voor het minimaliseren van zijn ecologische voetafdruk. De zorg voor het milieu is een van onze kernwaarden en we blijven zoeken naar nieuwe manieren om dit in onze business te verwerken. De gepresenteerde Volvo XC60 (rijtest) is hier een uitstekend voorbeeld van.

Jammer genoeg zit er bij het ronkende persbericht geen echt duidelijk foto van het dashboard. Zodoende hebben we vast een impressie gemaakt van hoe een en ander vorm zou kunnen krijgen.