Vergelijking: de nieuwe BMW 8-serie versus ‘de oude’

Daarmee bedoelen we niet de legendarische E31, maar de F06/F12/F13 6-serie.

Wat BMW ons namelijk ook probeert te vertellen, de nieuwe BMW 8-serie (G14/G15) is in onze ogen veel meer een opvolger van de vorige 6-serie (F06/F12/F13) dan van zijn naamgenoot uit de 90s. Waar de E31 namelijk een slanke GT was die je onder andere dankzij zijn motoriseringen daadwerkelijk kon zien als een coupé-versie van de toenmalige 7-serie, lijkt de nieuwe 8-serie als je tussen de regeltjes doorleest toch vooral een 5-serie coupé te zijn.

Een nietzeggende distinctie, zal je wellicht denken. Immers staan zowel de huidige 5-serie als de huidige 7-serie op BMW’s CLAR platform. Klopt, maar in het geval van de 7-serie heeft de auto bijvoorbeeld een (dure) carbon core die de 5-serie moet ontberen. Nog een belangrijk verschil tussen de Siebener en de Fünfer is dat de eerste luchtvering heeft en de tweede niet (de Touring alleen op de achteras). In de persberichten over de 8-serie vinden we zowel de begrippen ‘carbon core‘ en ‘luchtvering’ niet terug, dus ofwel BMW vindt dit niet de moeite waard om te noemen, ofwel de auto heeft het niet. We durven wel wat Ekkermannen in te zetten op het laatste. Tenslotte komt de Achter ook met ‘mindere’ motoren op de markt. Bij de intro is er zelfs al een -oh guwel- diesel beschikbaar en er volgt misschien ook nog een 830d. De oude 8-serie draait zich om in zijn graf…

Kortom, de 8-serie is de nieuwe 6-serie. Net als dat de 4-serie de nieuwe 3-serie coupé is en de 6-serie GT de nieuwe 5-serie GT. We hebben het niet zo op deze badge-inflatie, maar ach, de paarse broeken zullen vast berekend hebben dat het geld in de lade oplevert. Laten we ons er dus maar overheen zetten en de nieuwe 8-serie beoordelen op zijn merites, door ‘m te vergelijken met zijn directe voorganger.

Looks

Toen de F12 6-serie op de markt kwam (in eerste instantie als cabrio!), slaakten vele BMW-afficionados een zucht van opluchting. De voorganger van de auto (E63/E64) had immers een van de ergste Bangle-butts, vooral voordat deze bij de facelift ietwat gedecoupeerd werd. Toch waren er ook wat kritische noten op te merken bij het grote publiek. De Sechser was nu wel érg saai geworden. Het is gewoon een slordige vijf meter aan elegant gevormde BMW ‘oude stijl’. Ik kan dit sentiment wel begrijpen, maar desalniettemin wil ik er een hebben, tweedeurs coupé, donkerrood, 18 inch velgen eronder, kom maar door. De cabrio en Gran Coupe vind ik overigens iets minder. Maar van de 8-serie zijn die varianten er überhaupt nog niet, dus dat kunnen we voor nu even buiten beschouwing laten.

Voor de nieuwe 8-serie heeft BMW duidelijk weer gekozen voor een iets gewaagder design. De 8-serie heeft meer lijntjes over de hele koets lopen. Opvallend is dat de onderste raamlijn naar achteren toe een beetje taps toeloopt, in tegenstelling tot bij de 6-serie waarbij deze in klassieke BMW-stijl vrijwel loodrecht naar achteren loopt als contrast voor de daklijn. Nu we het toch hebben over de daklijn; bij de 8-serie loopt deze vanaf de zijkant bezien helemaal tot aan de staart af, terwijl bij de 6-serie een ‘ouderwets’ plateau bereikt wordt in de vorm van de kofferdeksel. Hierdoor schreeuwt de 8-serie wat meer ‘sportieve GT’ in plaats van ‘ranke sedan met twee deuren’, als je bergijpt wat ik bedoel.

Het minste punt van de nieuwe 8-serie vind ik het zij-aanzicht van de Nase. Je ziet hier dat de onderkant van de neus (de bumper) het verste uiteinde van de auto vormt. De koplampen en grill daarboven lijken ten opzichte van de bumper ietwat naar achteren geplaatst. In combinatie met de (ongetwijfeld omwille van voetgangersveiligheid) hoog gelegen motorkap geeft dit de neus een wat stompe aanblik. Bij de 6-serie lijken die nieren zelf juist het uiteinde van de auto te vormen en zit de bumper wat verder naar achteren. Met wat verbeelding zie je er een voortzetting in van de haaienneus van de E24 6-serie. Tevens verdwijnt er met de huidige Sechser wederom een van die weinige BMW’s die nog niet voorzien is van zo’n graflelijke Air Breather achter het voorwiel. Schade.

Techniek

De verwachting is dat BMW een breed motorenpalet gaat aanbieden voor de 8-serie dat grofweg overeen komt met dat wat je voor de 6-serie kan/kon krijgen. Uiteraard zullen de meeste motoren wel updates krijgen. Om te beginnen wordt de 8-serie leverbaar als M850i en als 840d xDrive. De eerste heeft een nieuwe versie van BMW’s dubbelgeblazen V8 onder de kap, die nu 530 pk levert. Dat is 68 pk meer dan voorheen. De diesel heeft 320 pk en een koppel van 680 Nm.

Het interieur zal ook een welkome opfrisbeurt krijgen. BMW heeft hier haar best gedaan om de auto nog meer te differentiëren van zijn sedan-broeders dan bij het vorige model en met de styling ook te verwijzen naar het dash van de E31 8-serie. Niet te missen vernieuwingen zijn BMW’s nieuwe digitale dashboard dat we te zijner tijd ook in andere BMW’s zullen terugvinden en de doorzichtige hendel voor de versnellingsbak, die we hopelijk níet in veel andere BMW’s terug zullen vinden. In een dergelijke premium luxobarge zou je wellicht ook veel autonome goodies verwachten, maar als we wederom afgaan op het persbericht, is dit geen speerpunt van BMW voor de ‘Acht’.

Conclusie

Met de nieuwe 8-serie zet BMW weer een mooie grote coupé neer, die er in het echt geheel volgens BMW’s moderne gewoonte waarschijnlijk nog iets mooier uitziet dan op plaatjes. Ten opzichte van zijn voorganger heeft de auto, alleen al gezien de naam, iets hogere ambities. Toch zet BMW ‘m niet in de markt als een concurrent voor de Aston Martin DB11, om maar wat te noemen, terwijl je dit op basis van het concept wellicht had kunnen denken/hopen. Qua formaat kan je de auto vergelijken met de Mercedes E coupé, terwijl de S coupé echt een stukje groter is. De Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend, maar in Duitsland moet de diesel minimaal een ton opbrengen, de M850i kost bij onze oosterburen 125.700 Euro.