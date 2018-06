Koop goedkope olie van een commie, met een crypto

Superdeal!

Cryptocurrency is deaud, de communistische droom van Venezuela is deaud en de olieprijs is half deaud. Combineer alle drie dingen met elkaar en je hebt een ware succesformule in handen, dit kan niet anders. Zoiets moet ongeveer de gedachte zijn geweest van de recentelijk herkozen president Nicolás Maduro van Venezuela. Het land wordt al jaren geteisterd door een economische malaise die het gevolg is van het linkse regime van Hugo Chavez en diens opvolger Maduro.

Het voordeel van Venezuela is dat het drijft op een enorme plas olie, waardoor de politici lange tijd gratis geld konden uitgeven middels de nationalisatie van oliemaatschappij PDVSA. Toen de olieprijs ver boven de honderd Dollar uitsteeg per vaatje Brent, suggereerde Hugo zelfs dat ze arme Amerikanen maar moesten voorzien van goedkoop zwart goud om zich aan te warmen. Doch hoogmoed komt voor de val: toen de olieprijs in de zomer van 2014 een vrije val inzette, sleepte deze heel Venezuela met zich mee naar de bodem. Het kostte de onfortuinlijke Pastor Maldonado zelfs zijn plek in de Formule 1.

Hoewel de olieprijs alweer een stukje opgekrabbeld is vanaf zijn dieptepunt, is de Venezolaanse Bolivar inmiddels minder waard dan het papier waarop deze geprint is. Veel Venezolanen zijn dan ook uitegweken naar cryptocurrency om de waarde van hun geld te behouden. Jawel, de uiterst volatiele, bij het grote publiek alweer in de vergetelheid geraakte Bitcoin, was (en is) voor mensen uit Venezuela een veel veiligere vorm van geld dan hun eigen munt. De oplossing van het regime is simpel: ze proberen simpelweg hun eigen cryptocurrency genaamd ‘El Petro’ (PTR) te pushen.

Het idee van de Petro is dat de Venezolaanse olievoorraad dient als onderpand voor de waarde van de munt. Dit is anders dan bij de meeste cryptocurrencies, waarvan de waarde in het beste geval baseert op de potentiële waarde van de/het onderliggende technologie/project en in het slechtste geval op ‘wat de gek ervoor geeft’. Voor je Petro zou je altijd een bepaalde hoeveelheid olie kunnen krijgen. Klinkt leuk, maar hoe is dit dan anders dan bij de Bolivar? Deze traditionele munteenheid wordt immers ook gesteund door de economie van Venezuela en de facto is dat de olie industrie, want veel meer is er niet in de Zuid-Amerikaanse natie.

Desalniettemin heeft de Petro internationaal al de nodige commotie veroorzaakt. Zo zou Vladimir Vladimirovitsj hebben meegewerkt aan het ontwikkelen van de digitale munt. Of dit de reden is of niet weten we niet, maar The Donald heeft per decreet alle Amerikanen reeds verboden de Petro of aanverwante munten te gebruiken, daar de Venezolaanse overheid deze zou gebruiken voor fraude en witwaspraktijken. Het laatste betekent toch een flinke tik voor de crypto, want wat voor fysiek onderpand een dergelijke munt ook heeft: de legitimiteit ervan wordt bepaald door de mate van adoptie.

Ook hier heeft de Venezolaanse overheid echter een list voor verzonnen. Als je bij hen olie komt kopen en bereid bent met Petro’s te betalen, krijg je dertig procent korting! Tenminste, dit is de deal die Venezuela naar verluidt heeft voorgesteld aan India. Olievaten met korting…oh-oh-ho-ho-ho! De beweegredenen van het regime om de Petro zo te promoten zijn schimmig (of niet), maar als jij de hoge benzineprijs aan de pomp zat bent, weet je nu wat je te doen staat. Even een belletje plegen met Nicolás, paar van die muntjes kopen met je bitcoins en voordat je het weet verzuip je in de olie.