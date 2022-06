Heb jij deze dikke AMG GLC43 gespot? Help de politie!

Deze dikke AMG GLC43 wordt namelijk gezocht op het moment.

Autoblog-lezers zijn vaak uitstekende spotters. Dat is bijvoorbeeld te zien op Autoblog Spots. Als er een auto voorbij komt in een beetje aparte specificatie, dan staan er meteen paar spotters met een smartphone of camera klaar.

Ook weet men in de comments over de hoed en de rand betreft hun favoriete automerk of type auto’s. Een detail kan nog zo klein zijn, jullie spotten het! Van die vaardigheid willen we graag gebruik maken vandaag.

Help de marechaussee!

Nou ja, wij, de Koninklijke Marechaussee. Die zijn namelijk op zoek naar een Mercedes-Benz GLC-klasse. De auto wordt door de opsporingsdienst gezocht in verband met een rechercheonderzoek. Het is er niet zomaar eentje, maar een exemplaar in de kleur ‘Brilliant Blue’. Dat is sowieso opvallend, want de meeste exemplaren zijn grijs, zwart, wit of zilver.

Het is ook niet zomaar een GLC qua uitvoering, maar een heuse dikke AMG GLC43. In dit geval heeft de auto heeft de zwarte raamlijsten, maar aluminiumkleurige daklijsten. De velgen zijn de zwarte kruisspaak wielen. Het kenteken van de auto is J-279-PN.

Dikke AMG GLC43 omgeving Den Haag

Volgens de Koninklijke Marechaussee is de kans groot dat je de auto tegenkomt in Den Haag of Leidschendam. Maar ook in de rest van Nederland kun je ‘m natuurlijk tegenkomen. Vandaar ook onze oproep aan jullie, trouwe lezers!

Mocht je de auto tegenkomen of zijn tegengekomen, neem dan contact op met de Marechaussee. Hun telefoonnummer is 088-1513132.

Via: Omroep West.

Met dank aan @donvincenzo voor de tip!