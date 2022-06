Dit is nóg Nederlandser dan een Model 3 met trekhaak

Veel Nederlandser dan een Tesla met trekhaak wordt het niet in dit leven.

Nederlanders houden van Tesla Model 3’s, Nederlanders houden van trekhaken en Nederlanders houden van caravans. Waarom worden die drie items niet gecombineerd? Dat zou toch ideaal zijn?

Een tijdje terug namen Wouter, Martijn en Wouter je mee in de wonderlijke wereld van de Kip Caravan. Voor vandaag hebben we een soortgelijk product van Polydrops voor je, maar dan iets minder luxeues en extravagant.

Polydrop P17

Het gaat om de ‘Polydrop P17’. Dat is een soort campertje dat lijkt op een zijn rijdende hondenkennel, maar dan voor mensen. Qua styling doet het geheel een beetje denken aan de Tesla Cybertruck. Dat zal wel puur toeval zijn.

Het is een bijzonder compact caravannetje. De lengte is 4m14, de breedte is 1,80 meter en de hoogte is 1,9 meter met alle accessoires erop (het kan dus lager). het gewicht is ook relatief laag, tussen de 372 en 499 kilogram.

Het lage gewicht in combinatie met de lage luchtweerstand maakt het de ideale trekauto voor een Tesla Model 3. Maar je kan natuurlijk ook kiezen voor een andere trekauto.

Twee soorten

De Polydrop P17 komt er in twee smaakjes: P17 Essential en P17A1 All Electric. Een groot verschil is de batterij. Die is 1,2 kWh in de eenvoudige camper en 12 kWh in de P17A1. Daardoor is die tweede uitgerust met een koelkast, vriezer, inductie-kookplaten, water tank en 110V-stekkers inclusief USB-poorten én draadloze telefoonlader. Als ultieme luxe-item is er airco in de P17A1.

Zijn er ook redenen om de standaardversie te nemen? Jazeker! Die heeft namelijk een veel grotere opbergruimte aan de voorzijde. Ook is het mogelijk om een roof rack te monteren op de basis-caravan, omdat de luxe versie daar een zonnepanneel heeft. Het prijs verschil is fors. De instapper kost omgerekend 16.153 dollar, het luxe model 27.563 dollar. Er is niets Nederlanders dan kiezen voor het instapmodel, uiteraard.

