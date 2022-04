Amsterdamse garage met AMG heeft wat liefde nodig

Het huis is prachtig, de auto ook, de garage is dat niet. Kortom deze garage in Amsterdam zoekt twee rechterhanden!

Wonen in het hartje van Amsterdam. Wie wil dat nou niet? Ik, ik wil dat niet. Toch zijn er legio mensen die er wel warm voor lopen. Moet je wel diepe zakken hebben, want de prijzen in onze hoofdstad zijn niet mals. Maar alles is relatief hè. Een huis met garage in Amsterdam is op de lange termijn goedkoper dan elke dag op de straat parkeren voor 7,50 euro per uur. Kunnen overigens wel wat generaties overheen gaan voordat het grapje rendabel wordt. Tenzij de huizenprijzen nog verder gaan stijgen.

Genoeg gewauweld. Kijk eens naar dit optrekje in hartje Amsterdam met garage, pal naast het Vondelpark. Voor nog geen vier miljoen euro mag jij je eigenaar noemen van het appartement. Als je keihard door de foto’s knalt kom je vanzelf bij de garage uit. En daar is wat aan de hand.

De woning zelf is heel mooi en netjes afgewerkt. De garage is dat niet. Er staat een prachtige matgrijze Mercedes-AMG GT S in geparkeerd. Dat is ook het enige flamboyante aan de ruimte. De houten pilaren kunnen een likje verf gebruiken. De vloer is saai en over het plafond gaan we het niet eens hebben.

Helaas is de AMG niet ingegrepen bij dit huis in Oud-Zuid. De makelaar is vast niet te kinderachtig om te onderhandelen. De woning in Amsterdam mét garage virtueel bekijken kan op Funda.