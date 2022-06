Nu Pérez langer blijft bij Red Bull en AlphaTauri een juniorenteam is, rijst bij iedereen de vraag: waar moet Pierre Gasly naartoe eigenlijk?

Een zorgvuldig bepaalde carrièreplanning van een coureur is van levensbelang. Genoeg coureurs begonnen bij een topteam, om vervolgens af te glijden: Verstappen (Jos, niet Max), Magnussen (Kevin, niet Jan) en Kovalainen en zijn slechts enkele voorbeelden.

Het liefste begin je bij een team waar je geregeld in de punten kan rijden, maar ook nog een beetje de fout in kan gaan. AlphaTauri is daar een geweldig voorbeeld van. Op dit moment rijden daar Yuki Tsunoda en Pierre Gasly. Voor de Japanner is het zijn tweede seizoen. Gasly was de GP2-kampioen van 2016. Dat was toen nog de opstartklasse naar de F1. In 2017 maakte hij zijn debuut voor Toro Rosso.

Race-winnaar

Aan het einde van dat seizoen was Helmut Marko wat aan het schuiven met coureurs. Kvyat werd een paar races langs de lijn gezet, Sainz verhuisde naar Renault om daar de intens middelmatige Jolyon Palmer op te volgen. Ook mocht Brendon Hartley laten zien wat hij waard was (niet veel, ondanks zijn Le Mans-successen).

In 2018 reed Gasly het hele seizoen voor Toro Rosso, met gemengde resultaten. Vervolgens mocht hij meteen in 2019 naar Red Bull, waar hij in de zomerpauze vervangen werd door de nauwelijks betere Alexander Albon.

Waar mag Gasly volgend jaar instappen?

Echter, sinds zijn rentree bij Toro Rosso (en sinds 2020 AlphaTauri) gaat het uitstekend met de Fransman. Hij heeft drie keer het podium gehaald, waaronder een bijzondere winst tijdens de GP van Italië 2020. Vorig jaar reed hij de sterren van de hemel, dit jaar gaat het iets moeizamer. Maar de vraag blijft staan: waar moet hij dan heen? Volgens Pierre Gasly is Pierre Gasly toe aan een volgende stap.

Ik heb Helmut Marko gesproken en er zullen meer gesprekken volgen om te kijken wat de beste oplossing is voor de toekomst. Sergio doet goed werk voor Red Bull en het is een punt in mijn carrière waarop ik me klaar acht voor de volgende stap. We zullen zien wat er gebeurt, alles is open. Ik heb er op dit moment niets meer over te zeggen. Wij zijn voortdurend in gesprek.” Pierre Gasly, vindt dat Pierre Gasly toe is aan iets nieuws.

Gaat het nu naar beneden met Gasly’s carriere?

Waar moet Pierre Gasly naartoe?

In principe heeft Pierre Gasly natuurlijk gewoon gelijk. Hij heeft nu al 85 races gereden voor een junioren-team. Je kan ook niet 12 weken in de tip-parade staan of de brugklas 4 jaar achter elkaar doen, om maar twee compleet verschillende zijstraten te benoemen. Maar dan rijst de vraag: waar moet hij dan naartoe? Bij bijna alle teams liggen de coureurs heel erg vast. Het enige team waar hij wellicht terecht kan, is bij Alpine. Nu zal dat team een jonge Franse talentvolle coureur verwelkomen. Sterker nog, dat hebben ze al gedaan met Esteban Ocon (die niet overweg kan met Pierre en vice versa).

Daarbij lijkt de kans groot te zijn dat Fernando Alonso er alsnog een jaartje vast wil plakken. Bij alle andere teams waar nog eventueel plaats zou zijn, zal Gasly te maken krijgen met een auto die structureel langzamer is dan de AlphaTauri. Een stap omhoog zit er dan niet in.

“Pierre, over 4,5 maand is Verstappen jarig. Denk jij even aan een leuke surprise? Misschien met een gedicht of schuine limerick? Sophie vond een Helmut Marko-dekbed net te ver gaan, dus dat mag niet. Weet ook nicht warum. “

Waar denk jij dat Pierre Gasly het best naartoe kan gaan? Aston Martin? Williams? Of moet ‘ie gewoon bij AlphaTauri blijven? Laat het weten, in de comments!

Via: Speedweek.