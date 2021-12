Heeft de BMW M3 deze aftermarket nieren nog wel nodig?

Zijn we niet stiekem al gewend geraakt aan de grote nieren?

Ook al gaan er vaak concept cars en marktonderzoeken aan vooraf, een auto wordt niet altijd met gejuich ontvangen. BMW kan er over meepraten. In 2001 was de nieuwe 7 Serie het mikpunt van kritiek. De naam van hoofdontwerper Chris Bangle werd onlosmakelijk verbonden aan de kont van deze auto. Een treurig lot als auto-ontwerper.

In 2020 herhaalde de geschiedenis zich, toen de grille van de M3 en M4 een storm van kritiek kreeg. Iets wat BMW ongetwijfeld had zien aankomen. Maar dat neemt niet weg dat de Pig Nose minstens zo controversieel is als de Bangle Butt.

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en hebben we dus alle tijd gehad om te wennen aan de grote nieren. Veel mensen zullen inmiddels ook wel een keer een M3 of M4 in levende lijve gezien hebben. En daar zullen ongetwijfeld mensen bij zitten die schoorvoetend toegeven dat het toch wel meevalt.

Toch rekent de Britse tuner Evolve Automotive er op dat er nog steeds behoefte is aan een andere grille. Zij presenteren nu namelijk een oplossing voor dit ‘probleem’. Inderdaad, een aftermarket bumper met kleinere nieren. Daar hebben we al vaker renders van gezien, maar Evolve Automotive wil deze bumper ook daadwerkelijk gaan aanbieden.

In de YouTube-video waarin de bumper gepresenteerd wordt zegt de mede-oprichter van het bedrijf trouwens dat hij zelf ook gewend is geraakt aan de grote nieren. Daarmee lijkt hij een beetje zijn eigen product af te vallen. Hij presenteert de nieuwe bumper echter niet als een ‘oplossing’, maar als een ‘alternatief’. Hij wil dus duidelijk niet BMW afkraken.

Er is niks mis met een alternatief, maar het probleem is wel dat de rest van het design niet is afgestemd op een kleinere grille. Met kleinere nieren lijken de koplampen bijvoorbeeld weer veel te groot. Als je één probleem oplost ontstaan er dus weer andere problemen. Een design achteraf verbeteren is nog niet zo simpel.