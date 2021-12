Man blaast Tesla Model S uit onvrede op

Een nogal extreme manier om je onvrede te uiten over een auto. Deze man propte zijn Tesla Model S vol dynamiet.

Wat doe je als je echt ontevreden bent over een auto? Ik gok je verlies nemen en het voertuig inruilen op een andere auto. Deze meneer deed het anders. Hij was zo ontevreden over zijn Tesla Model S dat de elektrische auto naar de eeuwige jachtvelden werd gestuurd.

De video is gemaakt door YouTuber Pommijätkät. Neem de hele stunt dus met een klein korreltje zout. Want YouTubers zijn er maar wat gek op om aandacht te trekken. Of ze kopen dure spullen (auto’s, huizen etc.) of ze blazen dingen op. Met deze man uit Finland hebben we met dat laatste te maken.

Tuomas Katainen, zoals de man heet, heeft een reeks problemen met zijn Tesla Model S achter de rug. Die problemen naderde een hoogte (of diepte)punt toen een servicecentrum liet weten dat er een nieuw accupakket geïnstalleerd moest worden in de EV uit 2013. De kosten voor deze operatie kwamen uit op zo’n 20.000 euro. Een kostbare ingreep voor een Model S van voor de facelift. Een slechte investering, want 20 mille is bijna de dagwaarde van vroege exemplaren van de Model S met veel kilometers.

Katainen vond het in elk geval belachelijk. Hij besloot afscheid van zijn Model S te nemen op een onorthodoxe manier. De elektrische auto werd opgeblazen met 30 kg dynamiet én een Elon Musk pop aan boord. Van de Tesla was niet veel meer over..