Dit zijn de meest luxe fullsize MPV’s op een rij!

We duiken eens in de wereld van de luxe fullsize MPV.

Gisteren was er voor het eerst in lange tijd geen Formule 1-race of F1 race op komst. In plaats daarvan had de motorleverancier van Max Verstappen wel ander nieuws voor ons. De Honda Elysian is namelijk gefacelift. Dat is een dure, luxe en bijzondere fullsize MPV.

In Europa zijn dit soort auto’s nauwelijks nog in trek. Er was tot voor kort een Renault Espace, maar die auto heeft niet veel met zijn voorganger te maken. Andere auto’s die er nog zijn meer bedrijfswagens met stoelen erin. Denk aan de Opel Zafira Lige. Een échte luxe fullsize MPV is niet meer verkrijgbaar hier in Nederland.

Honda Elysian facelift (2021)

Mede daarom leek het ons van Autoblog wel even leuk om eens een kijkje in de wondere wereld van de luxe fullsize MPV’s te nemen. En dan met name de extra luxe versies, niet zozeer de grootste of snelste.

Nissan Elgrand 350 Highway Star (E52)

2020

De Nissan Elgrand was in 1997 de eerste echt luxe fullsize MPV die een duik in het diepe nam en een enorm luxe MPV introduceerde. De focus was wel iets anders. In 1997 wilde Nissan voornamelijk een enorm grote MPV verkopen die praktischer was. De auto werd bijvoorbeeld ook gebruikt als ambulance. Pas later werd de Elgrand luxer en duurder.

Inmiddels zitten we op de derde generatie van de Nissan Elgrand. Deze werd in 2010 geïntroduceerd. In 2014 kwam de eerste grote facelift en in 2020 nóg een keer. Qua motoren kun je kiezen tussen een functionele 2.4 viercilinder of een iets heftigere VQ35-zescilinder. De gaafste is het topmodel, de ‘350 Highway Star Premium’.

Toyota Alphard Royal Lounge (AH30)

2002

De Toyota Alphard kwam iets later dan de Nissan Elgrand op de markt, pas in 2002. De voorganger van de Alphard was nog de Granvia, een bedrijfswagen. De Alphard daarentegen is als personenwagen ontworpen en gebouwd. Bijzonder was dat je ‘m in 2002 al kon krijgen als hybride. Dat was toen nog heel zeldzaam. De tweede generatie verscheen in 2008. Net als bij de concurrent kon je kiezen tussen een 2.4 viercilinder of 3.5 V6.











De topversie was de Royal Lounge. In tegenstelling tot de Nissan volgt Toyota zijn modellen iets sneller op. In 2015 kwam er namelijk een nieuwe generatie. Deze generatie Toyota Alphard was luxer en opzichtiger dan ooit. Het zal absoluut bewust zijn gedaan, want de auto’s zijn heuse rijdende statussymbolen. Een S-Klasse of limousine zullen altijd krapper zijn dan een Alphard.

Renault Grand Espace V6 Initiale (JK)

2006

De Renault Vel Satis verkocht matig vanwege deze auto. De Vel Satis was groot, luxe, niet-Duits en chic. Maar de (Grand) Espace deed daar eigenlijk een schepje bovenop. Ja, de Vel Satis had een fijne instap en zitpositie, maar die van de Grand Espace was beter (alhoewel we moeten toegeven dat de Vel Satis stoelen comfortabeler waren). Je moest deze versie bestellen als Grand Espace, met de lange wielbasis.

De Initiale had zo ongeveer alle mogelijke uitrusting die je kon wensen. Dan kon je kiezen uit niet één, maar twee zescilinders: een benzine (van Nissan) en een diesel (van Isuzu). Het mooie was dat het interieur niet alleen praktisch was, maar beeldschoon. Qua design was Renault echt aan het pieken op dat moment. De Espace van deze generatie hield het heel erg lang uit, maar werd naarmate de jaren volgden langzamer en veelal minder luxe. Check hier nog een paar zwaar ondergewaardeerde vakantieauto’s.

De La Chapelle Parcours

1988

Uiteraard moet er ook een luxe fullsize MPV tussenstaan die je nog niet kende. Als je de De La Chapelle Parcours wél kent, mag jij je je vanavond trakteren op een extra oliebol of appelflap. De La Chapelle is een kleine Franse autobouwer die voornamelijk Bugatti-replica’s bouwt met BMW-techniek en buggy’s. De ‘Parcours’ was de visie voor een enorm grote, luxe, snelle en geavanceerde MPV. De motor was een 5.0 V8 van Mercedes met 326 pk en 440 Nm. Deze kon de luxe MPV naar een topsnelheid van 240 km/u stuwen!

Dat kwam niet alleen door het hoge vermogen, maar ook door de luchtweerstandscoëfficient van slechts 0,28, wat in 1988 een keurig cijfer was. Standaard kon je 8 personen meenemen (twee voor en dan twee rijen van drie). Een andere optie was een versie met 6 luxe captain Charis. En ja, die achterlichten komen van een Audi. Handig: om de actieradius te vergroten zat er een 120 liter tank in. Er schijnen enkele exemplaren van gebouwd te zijn.

Mercedes-Benz R500 Lang 4Matic (W251)

2006

In feite is het idee van de De La Chapelle van een luxe fullsize MPV uitgevoerd door Mercedes. De overeenkomsten zijn enorm. Een groot verschil tussen de R-Klasse en alle MPV’s is de basis. De Mercedes-Benz R-Klasse is namelijk onderhuids een crossover. Je kon de R-Klasse bestellen met een lange en hele lange wielbasis en met naar keuze achter- of vierwielaandrijving. Het was zo’n auto voor mensen die wel de luxe van een SUV wensten, maar niet het opzichtige voorkomen.

Er was een R63 AMG, maar die combinatie van curryketchup en anijshagel was een beetje raar. De gewone R500 met de relaxte V8 was de perfecte motor voor de auto. De R63 AMG was een complete flop en de R-Klasse naar Mercedes-Benz-maatstaven ook wel een beetje. Zonde, want het interieur was enorm en in de lange uitvoering had je overal meer dan voldoende ruimte. In China werd het model nog een hele tijd geleverd.

Lexus LM350

2019

Sommige Toyota’s kunnen beter als Lexus in de markt worden gezet. Denk aan de nieuwe Mirai of natuurlijk de Alphard van hierboven. De Lexus LM (Luxury Mover, echt waar) is niet zomaar een iets luxere Alphard. De auto is daadwerkelijk aangepakt. Denk aan meer geluidsisolatie en stijver chassis voor betere rijeigenschappen en comfort.

Als je maximaal comfort wil, dan bestel je de LM met ‘Emperor Suite’, dat is namelijk een vierzitter! Dan heb je voorin twee stoelen en achter twee maal een troon. Er zijn twee motorvarianten: een 300h (viercilinder plus elektromotor) of de bekende 3.5 V6. De Lexus LM krijgt ook standaard dubbele beglazing mee voor een stiller interieur. Oh ja, en de grootste grille die we ooit op een auto hebben gezien.

GAC GM8

2019

De Japanse autofabrikanten bouwen de grote, luxe fullsize MPV met name voor de Aziatische markt. Op de filipijnen, Indonesië, Maleisië en dergelijke zie je ze voldoende voorbij komen. Ook zijn ze erg gewild in China, daar waar gereden wordt en ruimte de ultieme expressie van rijkdom en weldaad is. De GAC GM8 is simpel een eigen invulling daarvan. Dan hoeven de Chinese autokopers niet alleen te kiezen uit import.

De motor is zoals wel vaker in China, erg bescheiden. Het enorme apparaat werd bij de introductie voortgestuwd door een 2.0 viercilinder met turbo, die 200 pk afvuurt op de voorwielen via een zestraps automaat. Latere exemplaren waren iets krachtiger. Prestaties zijn niet relevant bij dit soort auto’s, comfort, luxe en met name ruimte dan weer wel.

Brabus V-Klasse 6.1 (W639)

2007

Eigenlijk kunnen we de Vito, Viano en V-Klasse niet meenemen in dit overzicht. Het zijn niet echt luxe fullsize MPV, maar gewoon busjes met luxe stoelen erin. Niet dat daar wat mis mee is, in veel steden worden deze auto’s gebruikt als luxe taxi, want de ruimte is enorm. Nep-AMG-wielen eronder, iets te veel chroom en de plaatjes eraf en het lijkt heel wat. Maar de Brabus-versie was echt ‘bonkers’, zoals onze Engelse vrienden het zeggen. Een handgebouwde Brabus-motor (gebaseerd op de M113-V8) met een slagvolume van 6.1 liter werd in lengte voorin de V-Klasse gelegd.

De motor is een ware parel: veel vermogen, veel koppel, directe gasrespons en erg betrouwbaar. Met 426 pk kon je in elk geval iedereen bij het verkeerslicht te snel af zijn en een potje meeblazen met de Porsches op de Autobahn. Ondanks modificaties (bodykit, velgen, remmen, uitlaten, spoilers et cetera) viel de auto niet enorm op en ziet ‘ie er in dit lijstje uit als, jawel, een busje. De prijs was hoog: ongeveer vier keer zo hoog als een standaard Vito…

Voyah Dreamer EV

2022

De legende gaat dat deze auto is ontworpen door de designers van BMW. De voorzijde bestaat compleet uit grille. Als je een beetje met je ogen knijpt, zie je dat het gewoon één ‘nier’ is van een BMW-grille, maar dan wat groter. Het meest opmerkelijke is dat de Viyah Dreamer EV helemaal geen verbrandingsmotor heeft om te koelen. Deze grille is het automobiele equivalent van een 6-pack sokken in de onderbroek. Zonder gekheid, buiten de maffe voorzijde is het een bijzonder gaaf apparaat.

Check dat interieur van deze luxe fullsize MPV! Het doet het meest denken aan een Rolls-Royce-achtige auto. De combinatie van wit en blauw leer is bijzonder geslaagd en absoluut niet bedoeld voor Liga MilkBreaks, Fruitella’s en drie dagen oude ongekoelde Fristi. Het is overigens ook de snelste auto in dit overzicht waarschijnlijk. De elektromotor is namelijk goed voor 350 pk en er zijn er twee aan boord, eentje op de vooras, de ander op de achteras.