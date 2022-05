Heeft het nog zin om een tweedehands diesel te kopen?

Als je de berichten in de pers mag geloven is een tweedehands diesel ongeveer net zo slecht als 300 Boeings die dagelijks stationair staan te brullen. Maar ís dat wel zo?

Een bericht beginnen met de mededeling dat het bijna godsonmogelijk is geworden om in 2022 nog een knappe tweedehands te kopen, gaan we niet doen. Dat hebben we al te vaak gezegd. We weten allang dat je bijna geen occasions op elektriciteit of benzine meer kunt krijgen. Of in ieder geval, dat de vraag hoog is en de prijzen dus ook.

Maar hoe zit dat met diesels? Zijn die nog wel te krijgen en bovenal; heeft het zin om een tweedehands auto te kopen die loopt op Satanssap? Want je mag er toch nergens meer de stad mee in enzo? Dat gaan we proberen uit te zoeken!

Zijn er nog tweedehands diesels te vinden?

Er zijn als eerste nog best wat diesels te vinden. Een snelle blik op Marktplaats leert dat er zo’n 43.000 tweedehands auto’s met dieselmotor worden aangeboden. Kleine kanttekening, bijna 20.000 daarvan zijn bestelauto’s. Maar toch dus nog zo’n 23.000 personenwagens met een diesel aan boord. Het aanbod is er dus.

En er is genoeg te kiezen in alle prijsklassen. Zo kun je op Marktplaats een ouwe Polo diesel kopen voor 3750 euro, maar een verlengde Range Rover diesel voor 239.900 euro behoort ook tot de mogelijkheden. Maar dat brengt ons bij de vraag; heeft het zin om een tweedehands diesel te kopen? Dat hangt er maar helemaal vanaf!

Wat ga je met je diesel doen?

Het is natuurlijk allereerst belangrijk om te weten wat je van plan bent te gaan doen met je tweedehands diesel. Ben je van plan om er alleen korte stadsritjes mee te gaan maken, dan zouden we je toch iets anders adviseren. Iets elektrisch bijvoorbeeld.

Maar wil je er iedere dag 200 kilometer mee over de snelweg toeren en daar alleen af gaan om hem thuis te parkeren, waarom niet? Dan ben je in veel gevallen een stuk voordeliger uit dan met eenzelfde auto op benzine. Want al betaal je meer wegenbelasting voor je diesel, hij is wel zuiniger en de brandstof is iets goedkoper.

Oh ja, wat veel mensen niet weten is dat je waarschijnlijk een hogere verzekeringspremie afdraagt voor een diesel. Verzekeringsmaatschappijen gaan er namelijk vanuit dat je met een diesel ook veel meer kilometers maakt en dus is er vanzelfsprekend meer risico op schadegevallen.

Aan de andere kant is de vraagprijs van een tweedehands diesel anno 2022 in de meeste gevallen een stuk lager dan een evenknie op benzine. Mensen willen namelijk geen tweedehands zelfontbranders meer hebben, lazen we eerder al. En je weet, lage vraag en hoog aanbod is een lage(re) prijs.

En dan heb je nog de milieuzones

Maar wat voor veel mensen misschien wel het meest van belang is; mag ik de stad nog wel in met een oude(re) diesel? Dat hangt er vanaf. Sowieso zijn er in Nederland maar 4 steden met een milieuzone, te weten Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Arnhem en daar mag je alleen naar binnen als je diesel een emissieklasse heeft van 4 of hoger.

Maar er zijn meer regeltjes om de diesels uit het straatbeeld te weren. Zo kan het lastiger zijn om bijvoorbeeld een parkeervergunning te krijgen als je in een diesel rijdt. Daar moet je ook rekening mee houden als je in een stad woont of werkt waar zo’n milieuzone is ingevoerd.

Conclusie, is een tweedehands diesel nog interessant?

Dan de conclusie; is een tweedehands diesel nog interessant? Die vraag kunnen wij dus niet voor jou specifiek beantwoorden. Want zoals we al zeiden, het hangt er volledig vanaf waar je de auto voor wil gaan gebruiken.

Dus onze tip is dan ook dat je dat vooraf goed uitzoekt en op basis van die resultaten een beslissing neemt. Maar een ding is zeker, het is echt niet zo dat een tweedehands diesel per definitie waardeloos is en niet te gebruiken.

Je moet alleen even weten waar je dat doet!