3 toffe motorfietsen om Gentleman’s Ride mee te rijden

Deelnemen aan de Distinguished Gentleman’s Ride doe je natuurlijk in stijl. En voor het goede doel. We selecteren drie motorfietsen waarmee je goed voor de dag komt.

Distinguished Gentleman’s Ride

Wellicht lees of hoor je voor de eerste keer over Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), daarom eerst even wat uitleg. Deze rit is ooit gestart door Mark Hawwa. De inspiratiebron was een foto van Don Draper uit Mad Men, die in zijn mooiste pak op een klassieke motor zat.

Het was voor Mark reden genoeg om een thema-rit op te starten, want dat was volgens hem een goede manier om de vaak negatieve stereotypes van mannen op motoren te ontkrachten, en tegelijkertijd niche-groepen binnen de motorwereld samen te brengen. Dat is aardig gelukt, want na de eerste editie in Sydney is de Distinguished Gentleman’s Ride uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen.

22 mei 2022

Op zondag 22 mei 2022 vindt de volgende DGR-editie plaats. In honderden steden stappen tienduizenden heren strak in pak op de motor. Op hun klassieke en vintage motoren zamelen ze geld in en creëren ze bewustzijn voor de gezondheid van mannen, en in het bijzonder voor onderzoek naar prostaatkanker en programma’s rondom zelfmoordpreventie.

Meedoen? Dat kan natuurlijk. Maar het hebben van een klassieke of vintage motorfiets is wel een pre. Daarom speurden we op Marktplaats naar drie retro motorfietsen.

Suzuki Tour GSX 750 ES cafe racer 1996

Deze Suzuki heeft 1996 als bouwjaar en is volledig omgebouwd naar cafe racer. Hij heeft recent onderhoud gehad, kreeg daarbij een nieuwe koppeling en ook de kleppen zijn gesteld. Inmiddels heeft de machine 58.000 kilometer gereden. Met 86 pk en 217 kilogram snel genoeg voor een fijne toertocht. Ohja, deze Suzuki heeft een tank van Honda, dat is dan weer opvallend. En het prijsje? Ze vragen 2.250 euro.

Triumph Bonneville T140 1977

Je kan ook iets meer investeren en gaan voor deze Triumph Bonneville T140 met 750 cc krachtbron. Hij is helemaal origineel en volgens de aanbieder in perfecte technische staat. Het is al wel een oudje, want bouwjaar 1977. Al 45 jaar oud dus. Leuk detail: er zit een werkplaatshandhoek bij, evenals originele luchtfilters. Hij kost 5.250 euro.

Honda CB750 1981

En toen zagen we ook nog deze fraaie Honda CB750 uit 1981. Helemaal gerestaureerd, van top tot teen. De motorfiets heeft nieuwe banden, bobines, een frisse ketting met nieuwe tandwielen en meer. Denk hierbij aan een nieuwe oliefilter, gereviseerde carburateurs en ga zo maar door. Alles is origineel gelaten. Een prijs hebben we niet, want de aanbieder heeft gekozen voor ‘bieden’. Dus doe een leuk bod en wie weet is ie dan van jou.