Ook tweedehands koopt geen hond meer een diesel

Oké ‘geen hond’ is overdreven, maar het aandeel van diesels in de occasionverkoop is lager dan ooit.

Diesels zijn vervuilende monsters, ze stinken, je wordt met de nek aangekeken door GroenLinks-stemmers en je wordt in bepaalde binnensteden keihard gediscrimineerd. Om nog maar te zwijgen over de restwaarde. Waarom zou je in vredesnaam nog een tweedehands diesel kopen? Dat is hoe steeds meer mensen denken.

Het aandeel van diesels in de occasionverkoop heeft namelijk een historisch dieptepunt bereikt. Dat weten we dankzij de cijfers die we doorgespeeld kregen van Bovag. Dit jaar komt het voor het eerst voor dat minder dan 10 procent van de verkochte occasions een diesel is.

In totaal zijn er tot en met november 121.712 tweedehands diesels verkocht via autobedrijven. Dat komt neer op slechts 9,9 procent van het totaal. Vorig jaar lag dit percentage nog op 12 procent. En in 2009 waren diesel nog goed voor 20 procent. Sindsdien is het geleidelijk aan bergafwaarts gegaan en is het aandeel inmiddels gehalveerd.

Wat niet bergafwaarts gaat zijn de totale verkopen van occasions. Integendeel, autobedrijven verkochten de afgelopen 11 maanden al 1.232.335 occasions. Bovag verwacht dat dit aantal nog dik voorbij de 1,3 miljoen gaat voordat het jaar voorbij is. Dat zou weer een record zijn.

Het mag geen verrassing heten dat ook het aandeel van EV’s flink gestegen is. Er werden dit jaar 29.452 tweedehands EV’s aangeschaft via de vakhandel. Dit was goed voor 2,4 procent van het totaal. Dat klinkt misschien nog niet indrukwekkend, maar het is wel 2,4 keer zoveel als vorig jaar.

Foto: een heuse Mercedes C30 CDI AMG, gespot door @deora