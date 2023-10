Heeft Nederland een gigantische windfarm…zonder subsidie?

Poahhh, lachen baasje…Een windfarm zonder subsidie in Nederland. Straks komt die extreem mooie Audi A6 e-tron erbij. De toekomst is nu!

Nêêrland heeft er weer iets magistraals gaafs bij. Sinds eergisteren is de Hollandse Kust Zuid geopend. Dat betekent niet dat je nu een biertje kan doen in Zandvoort of Scheveningen. Maar wel dat het gigantische windmolenpark daar vanaf nu officieel operationeel is. De uitbaters zijn traditioneel Nederlandse bedrijven als BASF, Vattenfall en Allianz.

Nu is dit natuurlijk niet het eerste windmolenpark in Nederland. Maar bijzonder is, dat dit naar verluidt wel het eerste windmolenpark is dat zónder subsidie gebouwd is. Voorheen draaiden windmolens immers altijd wel op subsidie. In dit geval zorgt de Nederlandse staat -naar verluidt- “alleen” voor de aansluiting van het windpark op het stroomnet en wat andere logistieke dingetjes.

Het park moet goed zijn voor een opbrengst van 1.5 GigaWatt per jaar. In theorie is dat voldoende om 1,5 miljoen huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. Maar net als ‘vroegah’ met het aardgas, gaat het leeuwendeel van de stroom naar het buitenland. De helft zal bijvoorbeeld al gebruikt worden door de fabrieken van chemiereus BASF. Waarschijnlijk om milieuvriendelijk PFAS te maken enzo…

Het hele park staat 18 kilometer vanaf de kust en bestaat uit 139 Siemens Gamesa 11.0-200 Windturbines met recycleerbare wieken. Het zouden er 140 moeten zijn, maar eentje is gesneuveld en blub blub gegaan. De rotoren hebben een diameter van een indrukwekkende 200 meter. Helaas zal het wel wat vogels kosten dus, maar goed we zijn hier de natuur aan redden, niet de vog…of huh…?

Enfin, als we even om deze evidente nadelen heen denken met wat hersengymnastiek, is het natuurlijk op zich puik om ‘gratis’ energie te hebben. De bedoeling is dat er in de komende jaren nog extreem veel windmolens bijkomen. Shell en Eneco zijn al bezig aan ‘Hollandse kust Noord’. Voor 2030 moet er 11 GigaWatt van zee komen. Hopelijk vindt men dan ook een manier om niet alle zeevogels tot Foie Gras voor Noordzee-guppies te maken. Als die laatste tenminste niet weggejaagd worden door de geluiden en ecologische impact van de molens…

Koop dan, of wordt jouw Oceanic Feeling toch verstoord bij de aanblik van deze witte zeemonsters? En geloof je het ‘geen subsidie’ verhaal? Laat het weten, in de comments!