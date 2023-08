Autobergers hebben het razend druk in Nederland

Een stijging van het aantal pechgevallen in Nederland zorgt ervoor dat autobergers het razend druk hebben.

Matrixborden die op 90, 70 of zelfs 50 schieten en even verderop een rood kruis. Rijkswaterstaat die tijdelijk een rijbaan afschermt voor een (vracht)auto met pech. Het is bijna dagelijkse kost als je veel kilometers over de snelweg maakt.

Pechgevallen Nederland

Het is geen illusie, er zijn inderdaad meer pechgevallen in Nederland. Uit cijfers van Stichting Incident Management Nederland (SIMN) blijkt dat er in het tweede kwartaal van 2023 maar liefst 32.000 voertuigen met pech moest worden verplaatst. Dat is een stijging van 15 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2022. Het kwam uiteindelijk neer op 39.472 bergingsopdrachten in de maanden april, mei en juni 2023.

Oud wagenpark

Ook het bieden van hulp na ongevallen nam met 8 procent toe. Er kwamen 6.263 bergingen aan te pas in het tweede kwartaal van 2023. Secretaris Ivo Wildenberg van de SIMN zegt tegenover de Telegraaf dat de pechgevallen vooral komen door de vele oude auto’s op de weg. Het Nederlandse wagenpark is vrij prehistorisch te noemen. Mede omdat nieuwe auto’s peperduur zijn (en alleen maar duurder worden) blijven mensen langer doorrijden in hun oudere gebakje. Combineer je dat met verstek laten gaan op het plegen van tijdig onderhoud en een pechgeval is zo een feit.

Ondergetekende heeft dit jaar ook een berger nodig gehad. Ik kwam met mijn Lexus IS250 (2006) met pech te staan door een overleden dynamo. Dat is overigens zo’n 6 maanden geleden. Sinds de nieuwe dynamo geïnstalleerd is draait de youngtimert weer als een zonnetje. En nee, in dit geval is er niet bezuinigd op onderhoud.

Naast het feit dat Nederland een oud wagenpark heeft, is het autoverkeer op de weg ook toegenomen. Dat maakt de kans op pechgevallen nu eenmaal groter. Het wagenpark is met enkele honderdduizenden auto’s toegenomen.

Elektrische auto’s

Het zijn niet alleen oude auto’s die voor problemen zorgen. Ook gloednieuwe elektrische auto’s krijgen geregeld te maken met de berger. Een oorzaak weet Wildenberg niet te geven. In tegenstelling tot auto’s met een verbrandingsmotor, moeten EV’s altijd met vier wielen van de weg versleept worden.

Daardoor kunnen dit soort auto’s niet met een sleepkabel naar een parkeerplaats worden gebracht. Dit resulteert in het feit dat een pechgeval met een EV, om wat voor reden dan ook, opgelost moet worden met de komst van een berger.

En straks..

Aan de drukte komt voorlopig geen einde. Wildenberg verwacht alleen maar meer ellende. Het is nu zomer. Straks in het najaar met files, slechte weersomstandigheden en drukker verkeer zullen het aantal pechgevallen alleen maar toenemen. Het vierde kwartaal zal topdrukte betekenen.