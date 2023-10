Apple wil wereldwijde F1 uitzendrechten voor miljarden

Straks kan jij alleen nog op je premium iPhone terecht voor F1 content. Apple wil namelijk een forse hap uit de F1 nemen. En de sport daarna volledig opslokken.

Onlangs bereikte ons nog het bericht dat de populariteit van de Formule 1 een forse nosedive gemaakt heeft dankzij de dominantie van onze held Max Verstappen. Wij in Nederland vinden het belachelijke succes van Verstappen nog wel leuk. Maar in de rest van de wereld zijn ze er helemaal klaar mee. Voor hen is het net zoals het voor ons was toen Schumacher alles won bij Ferrari, of toen Hamilton alles won bij Mercedes. Die seizoenen heb ik zelf alsnog religieus gevolgd als totale F1-nerd. Maar dat was echt wel taai af en toe.

Desalniettemin heeft Apple er kennelijk vertrouwen in dat de Formule 1 heet blijft in de wereld. Ondanks het recente dipje, zijn er de afgelopen jaren zoals bekend enorme sprongen gemaakt door Liberty Media om onontgonnen markten warm te maken voor de F1. Het succesverhaal daarbij is Amerika. De uitzendrechten zijn daar in drie jaar tijd dan ook bijna twintig(!) keer zoveel waard geworden. Disney legde voor een nieuwe deal tot en met 2025 bijna honderd miljoen per jaar neer.

Maar het kan allemaal nog veel gekker worden. Apple wil namelijk naar verluidt de wereldwijde TV rechten binnenhalen. Daarvoor zou het bereid zijn twee miljard Dollar per jaar te betalen. Dat is twee keer zoveel als Liberty Media momenteel ongeveer binnenhengelt in de verschillende landen. Een serieuze berg cheddar dus.

De strategie van Apple zou zijn om binnen vijf jaar de rechten helemaal exclusief voor zichzelf te hebben. In deze tijd van brood en spelen in ons moderne Romeinse Rijk is content immers King. En Apple heeft al jaren miljarden rondslingeren waar het verder eigenlijk weinig mee weet te doen. Door ook de Britse Premier League rechten te kopen, zou het een monopoly hebben op twee topklasse wereldwijd populaire TV sporten.

Wat ervan komt, als er iets van komt, moeten we natuurlijk bezien. Apple is natuurlijk een moloch en voor Liberty Media is het veel geld. Maar geef je de hele controle (exclusief) uit handen van hoe de kip met de gouden eieren naar publiek wordt gebracht? Het is altijd een afweging tussen hoeveel mensen bereik je (en blijf je bereiken) tegen kneiterharde Dollars in de hand die je maar vast binnen hebt.

Zie hij het zitten dat Apple de F1 in handen krijgt? En moeten ze dan Olav Mol aanstellen om exclusief commentaar te geven op de mondiale feed zodat iedereen verplicht (soort van) Nederlands leert? Laat het weten, tijdens het straatfeest!