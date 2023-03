Ford Bronco komt snel naar Nederland!

Yes! De dikke Ford Bronco komt naar Nederland.

Laat maar komen zeggen wij in koor. En Ford heeft ons horen schreeuwen, want het haalt de nu al iconische Bronco 4×4 naar Nederland. Want laten we eerlijk zijn: het is gewoon een dikke bak die je voor je deur zou willen hebben staan.

Ford Bronco komt naar Nederland

Nee, niet iedereen zal je altijd verblijden met een glimlach. Vermoedelijk is onze groene medemens geen fan van je nieuwe grote alleskunner. Maar ja, niet iedereen hoeft je vriend te zijn. De Bronco is dat wel, want je kan er goed mee uit de voeten. Het heeft namelijk terreineigenschappen waarmee je in Nederland goed kan blubberen. Het design is lekker modern en voor Amerikaanse begrippen gewoon mooi.

De nieuwe Bronco heeft een 2,7-liter V6 EcoBoost benzinemotor met 335 pk en een koppel van 563 Nm. (Nog) Geen elektrificatie hier moeten de Amerikanen gedacht hebben. Aan boord zit ook het Terrain Management System en een verstevigde wielophanging voor alle soorten ondergrond.

Uitvoeringen

Er komen twee uitvoeringen naar Nederland. Namelijk de Outer Banks en de extreme offroad-variant Badlands, beide met dezelfde motor. Het model moet en kan presteren op allerlei ondergronden. Leuk hierbij is dat de Ford met demonteerbare portieren met opbergtassen en geïntegreerde bevestigingspunten voor accessoires komt.

Het design van de Bronco komt niet uit de lucht vallen. Het is niet alleen geïnspireerd op het kenmerkende origineel uit 1966, maar heeft ook het stoere van de F-Series pick-up en het sportieve van de Mustang.

Too much voor in Nederland? Vermoedelijk wel, maar wel leuk. De Bronco wordt in het derde kwartaal verwacht. Het prijskaartje is nog niet bekend. Maar meestal komen deze grote Amerikanen met een bijbehorend rekening. Dat is helaas de realiteit in ons land.