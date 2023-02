Motorrijden razend populair in Nederland

We zien steeds meer motoren op de weg, want motorrijden is populairder dan ooit.

Steeds meer mensen kiezen om motor te gaan rijden en proberen hun motorrijbewijs te halen. Ja, ik begrijp het wel. Een motor geeft je een soort van vrijheidsgevoel dat je minder in een auto ervaart. Bijkomend voordeel is dat je minder last hebt van files. Bijkomend nadeel is dat je veel kwetsbaarder bent op de weg.

Motorrijden populair

Niet eerder hadden zoveel Nederlanders een motorrijbewijs als nu. Logisch gevolg is dat er ook meer motoren in ons land zijn. De verkoop van motoren lag afgelopen jaar op het hoogste niveau sinds 2008, laat branchevereniging Bovag weten.

In Nederland rijden er nu 795.000 motorfietsen, in 2014 was dit nog 714.000. Mede door de pandemie zijn veel mensen op de motor gestapt. Dit komt natuurlijk doordat het openbaar vervoer grotendeels stillag. Ook kan je met je motor gemakkelijker files omzeilen. Tel hierbij op dat mensen meer tijd hadden om aan hun hobby te besteden (lees: vergrijzing) en je komt snel op dit aantal.

Er zijn verleden jaar 15.527 nieuwe motoren verkocht. Dit is het hoogste aantal in vijftien jaar. De verkopen stegen jaarlijks al en dat is alleen maar toegenomen. In januari van dit jaar werden er bijna duizend motoren verkocht. Het lijkt er niet op dat de verkopen zullen afnemen. De Bovag verwacht dat komende maand de 800.000 motoren in Nederland wordt aangetikt.

Rijbewijs

Wil je motorrijden, dan moet je je rijbewijs halen. Rijscholen doen dus goede zaken op dit moment. Tussen 2014 en 2022 hebben 95.000 mensen hun motorrijbewijs gehaald. In 2022 hebben 33.751 personen hun examen afgelegd, dat is 4,5% procent meer dan het jaar ervoor. Er zijn nu meer dan anderhalf miljoen Nederlanders met een motorrijbewijs, dat is 8,6% van de bevolking. Er is dus nog ruimte voor groei.

Geinig zijn de verschillen in de regio’s. Relatief gezien is Drenthe dé motorprovincie van Nederland. Zou dit komen door de jarenlange historie van de TT-races? Feit is dat 11,7 procent van alle Drenten het rijbewijs heeft. In Zuid-Holland rijden maar betrekkelijk weinig mensen op een tweewieler, namelijk 6,9 procent. Dit terwijl hier toch behoorlijk wat files elke dag zijn.

Heb jij al je motorrijbewijs of blijf je gewoon lekker warm in je auto zitten? Laat het ons weten in de comments.