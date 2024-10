Officieel: nieuwe BMW M3 behoudt zes-in-lijn!

Ben jij bang dat de volgende M3 elektrisch wordt? Dat is op zich terecht, maar BMW behoudt ook de M3 met zes-in-lijn!

Bij BMW M gaat het altijd twee kanten op. Enerzijds zet de sportdivisie van het Beierse merk nu vol in op elektrificatie met veel hybrides en plannen voor EV’s. Anderzijds zijn ze nog apetrots op modellen als de M2 en M3, die een zes-in-lijn zonder enige vorm van elektrificatie hebben. ‘Puristen’ bedienen en tegelijkertijd modellen maken die zij verafschuwen: dat kan gewoon.

Nieuwe M3

Die verdeling gaat nog wel even door, of zelfs nog erger worden. BMW plant namelijk een elektrische M3 voor zeer binnenkort. Deze ‘iM3’ (er is nooit bevestigd of dat het namensysteem wordt) wordt nu officieel bevestigd door Frank van Meel en de grote M-baas kan ook al melden dat de elektrische M3 vier elektromotoren krijgt. Eén voor elk wiel. Niet alleen zorgt dat voor flinke cijfers, ook voor de mogelijkheden voor geavanceerde systemen als torque vectoring. Dat zou volgens Van Meel een ongeëvenaard gevoel voor het circuit opleveren. Wij van WC Eend…

M3 houdt zes-in-lijn!

Maar we gaan Van Meel en co. niet te veel affakkelen, want uit het gesprek wordt ook duidelijk dat er twee nieuwe M3’s komen. Het lijkt om een gelijkwaardige tactiek te gaan aan wat we nu zien met de X3. Naast de iM3 op het Neue Klasse-platform komt er een ‘gewone’ M3, wat een doorontwikkeling wordt van het huidige platform. Er komt dus ook nog een M3 met ICE! En nog beter: Van Meel zegt dat de S58 zes-in-lijn aan de Euro 7-eisen kan voldoen, dus die motor blijft. Voor wie geen EV’s lust blijft er dus een M3 met zes-in-lijn.

Elektrificatie ja of nee?

Het enige dat niet duidelijk wordt uit de bewoordingen van Frank van Meel is hoe de nieuwe BMW M3 met zes-in-lijn aan die eisen voldoet. Of het zo maar kan, of dat BMW hierbij stiekem bevestigt dat de volgende M3 een hybride-systeem à la M5 aan boord krijgt. Aangezien de huidige gradatie van de S58-motor niet eens een mild hybrid is, zou homologatie voor Euro 7 wel eens van ver kunnen komen. Dan vrezen wij het ergste.

De bevestiging van Frank van Meel is een mooie toevoeging aan een eerder gerucht van een vaak juiste poster op Bimmerpost. Dan zou de M3 met zes-in-lijn de generatiecode G84 krijgen, wat aan lijkt te duiden dat ‘ie dicht bij de huidige generatie (G80) blijft. (via BimmerToday)