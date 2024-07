De nieuwe BMW M3 Touring CS is tijdens het testen op beeld vastgelegd.

Er is een nog hetere variant onderweg van de M3 Touring. De M3 CS sedan bestaat al een tijdje en er is natuurlijk de M4 CSL. Op basis van de Touring komt er tevens een dikkere variant in vorm van de BMW M3 Touring CS.

Videocredit: CarSpyMedia via YouTube

Bekijk ook deze video oversteken, levensgevaarlijk!