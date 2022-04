‘Heftige Super Supra met M3 motor en zevenbak op komst’

Goed nieuws voor deze twee fictieve iconen. Er is een heftige super Supra onderweg. Met maar zeven versnellingen.

De Toyota Supra is er nu al een paar jaartjes. De auto heeft in de tussentijd enkele updates gehad. Zo steeg het vermogen van de zescilinder en kwam er een viercilinder bij. Uiteraard zijn er ook de nodige speciale uitvoeringen voor diverse markten. In Nederland is de auto een zeldzame witte raaf, maar in het buitenland zie je ze geregeld voorbij komen.

De Supra is technisch opzicht een BMW en rijdt ook als een BMW, dus als we 65 mille gaan uitgeven voor iets dat wegheeft van een BMW, dan kopen Nederlanders een BMW. Op markten zoals die van Japan, de VS, Australië en het Verenigd Koninkrijk is de Supra aanzienlijk populairder. De mogelijkheden qua aftermarket-onderdelen zijn bijna onbegrensd.

Heftige Super Supra

Toyota wil daar zelf ook graag van meeprofiteren, uiteraard. En het is nu ook goed mogelijk. In tegenstelling tot de jaren ’90, mogen Japanse sportwagens nu wél meer dan 276 pk leveren. Dat niet alleen, de Toyota Supra maakt gebruik van BMW-techniek. En er is een hele hoop hefitge BMW-techniek voorhanden. Volgens het Spyder7 is alles al in kannen en kruiken.

Volgens deze Japanse publicatie komt de hefitge super Supra al in 2023, volgend jaar dus. De naam van de auto zal Toyota GRMN Supra worden. Dat is het label dat nog boven het GR-label staat. Toyota hoeft niet de hulp in te schakelen van HKS, Blitz, Jun, Sumo Power, Mine’s, Trial, TOM’s of een andere tuner. Nee, ze kunnen simpelweg bij BMW Motorsport aankloppen.

M3 Motor

De motor zal namelijk een unieke specificatie van de S58-motor worden. Dat is een 3-liter zes-in-lijn met twee turbo’s. In dit geval moet de zespitter 540 pk leveren.

In hoeverre we deze geruchten moeten geloven, is niet duidelijk. De bronnen zijn niet heel erg duidelijk. Daarbij zetten we onze twijfels bij de transmissie, want de heftige Super Supra krijgt een zeventraps DCT automaat met dubbele koppeling, terwijl BMW zelf nu alleen maar ZF automaten gebruikt voor de M-modellen. Ook is schijnt er de mogelijkheid te zijn voor vierwielaandrijving, naast de standaard achterwielaandrijving.

Het is niet de eerste keer dat er dergelijke geruchten naar buiten komen. Uit deze hoek hebben we ook eerder de geluiden van de GR Corolla gehoord en die is er sinds kort ook. Wellicht dat de Supra met handbak de beste indicatie is, want ook die moet er volgens het geruchtencircuit binnenkort komen.

Via: Motor1.com