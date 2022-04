Dit kost Toyota’s eerste elektrische auto in Nederland

We hebben eindelijk het laatste stukje ontbrekende informatie van de Toyota bZ4X: de prijzen.

Gewoon in één klap een auto onthullen is er niet meer bij tegenwoordig. Dit gebeurt altijd in verschillende stappen. Toyota maakte het wel erg bont met de bZ4X. Toyota onthulde eerst alleen het uiterlijk van de bZ4X, zonder verdere informatie. Een half jaar later maakte het merk ook de specificaties bekend, maar nog niet de officiële actieradius. Dat duurde weer een paar maanden. Het wachten was nu nog op de prijzen.

Toyota maakt de onthulling van de bZ4X dus wel spannend. Het is natuurlijk ook spannend, je eerste elektrische auto. Althans, de eerste elektrische auto die op grote schaal geproduceerd wordt. Er zijn al wel twee generaties van de RAV4 EV geweest voor de Amerikaanse markt. En de Toyota Mirai is in feite ook een elektrische auto, maar dat terzijde.

De bZ4X is in ieder geval de eerste mainstream elektrische auto van Toyota. Zoals bij veel EV’s zijn er twee smaakjes: een voorwielaangedreven versie met één elektromotor en een vierwielaangedreven versie met twee elektromotoren.

De instapper krijgt 201 pk en 265 Nm aan koppel. De WLTP-actieradius komt uit op 516 km. De versie met twee elektromotoren krijgt er 13 hele pk’s bij. Daar hoef je het niet voor te doen, de winst zit ‘m vooral in het koppel van 336 Nm. De actieradius valt juist lager uit: die is 470 km.

We weten nu dus ook wat voor prijskaartje er hangt aan de Toyota bZ4X. De instapper is er vanaf €48.495. Voor de 4WD-versie betaal je 11 mille extra. Die is er vanaf €59.495. Dan heb je ook meteen de Premium-uitvoering, met alle toeters en bellen. Als je dezelfde uitvoering pakt is het prijsverschil tussen de FWD en de 4WD maar €2.500.

Minstens zo belangrijk als de aanschafprijs is de bijtelling. Die hebben we daarom ook even uitgerekend. Met de instapversie kom je uit op €264,70 netto bijtelling per maand (uitgaande van een belastingtarief van 37,07%). Met de 4WD-versie is dat €339,46.

Concurrentie

Zoals je van ons gewend bent, pakken we ook meteen de prijzen van de concurrentie erbij om de zaken in perspectief te zetten.

Volkswagen ID.4 77 kWh (204 pk, 520 km range): €47.740

Hyundai Ioniq 5 77,4 kWh (217 pk, 481 km range): €47.400

Toyota bZ4X (201 pk, 516 km range): €48.495

Polestar 2 78 kWh Single Motor (231 pk, 510 km range): €49.900

Skoda Enyaq iV 80 (204 pk, 510 km range): €50.590

Kia EV6 77,4 kWh (229 pk, 528 km range): €52.695

De prijs van de bZ4X is dus redelijk ‘marktconform’ te noemen. Hetzelfde geld voor de specificaties. Je zult dus vooral naar andere zaken moeten gaan kijken, zoals de uitrusting en het uiterlijk. Of het moet de 10 jaar garantie zijn, die je over de streep trekt…