Delta4x4 Cullinan is eindelijk een extra ruige Rolls-Royce

De Delta4x4 Cullinan is eigenlijk hoe de Cullinan had moeten zijn.

Het probleem met veel crossovers is dat het een combinatie is tussen twee dingen die je niet wil. Een hoog gewicht, een hoog zwaartepunt, mindere dynamiek, minder efficiency. Het is ook niet dat het een doel dient. Met een crossover kun je in principe nauwelijks offroad rijden. Dan is de rijhoogte vaak te beperkt. Al helemaal als je gekozen hebt voor een sportpakketje met grote wielen en platte banden. En kijk maar om je heen, dat doen er velen.

Gelukkig is er een Duitse tuner die van normale crossovers iets ruigere crossovers maakt. Natuurlijk kunnen ze niet van een crossover een SUV maken. Een echte SUV is voorzien van een ladderchassis waar de carrosserie opgezet is, zoals de Mercedes-Benz G-Klasse, Jeep Wrangler of Suzuki Jimny.

Delta4x4 Cullinan

Maar ze hebben vaak wel andere onderdelen in de aanbieding om een eind te komen. Ze pakken daarvoor de meest uiteenlopende auto’s bij de kladden. Denk aan de Delta4x4 Porsche 911, Delta4x4 Volkswagen Multivan of een Delta Tesla Model 3. Het kan allemaal bij de tuners uit Unterumbach. Voor de liefhebbers van Duitse topografie: tussen München en Augsburg. Hun laatste project: de Delta4x4 Cullinan!

De Rolls-Royce Cullinan is de meest luxe en meest prestigieuze auto in zijn klasse. De duurste ook. Maar eigenlijk is het vooral een vreemd apparaat. De bodemspeling is met 17,3 centimeter slechts 2,3 centimeter groter dan de 15 centimeter van de Phanton en Ghost.

Dat is dan ook meteen het eerste dat ze aanpakken bij Delta4x4. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van grotere wielen en een liftkit. Daarmee kan de bodemspeling met 80 millimeter worden vergroot.

Offroad

De velgen zijn typisch voor de tuner. In dit geval zijn ze 20 inch groot. De grotere rolomtrek komt door de banden, heuse Mickey Thompson AT-banden met een diamater van 33 inch. Om deze combinatie passend te maken, zijn er nieuwe wielkastverbreders. De Cullinan moet zo makkelijk door zand, modder en sneeuw kunnen ploeteren.

Mocht je door diep water willen gaan, kan dat ook. Dankzij een snorkel kan de V12 verse lucht aanzuigen. Ook is er de mogelijkheid voor extra bescherming van de onderzijde en een bullbar. Het gaafste is nog de daktent. Zo kun je werkelijk overal in luxe rijden en relatief sober overnachten.

Goedkooop is het allemaal niet. De wiel-band combinatie kost 15.000 euro. Voor de wielkastverbreders (die je nodig hebt om het passend te maken) ben je nog eens 14.000 euro kwijt. De bullbar (EG gekeurd) kost 3.900 euro.

De extra lampen van PIAA kosten nog eens 2.500 euro. Het roofrack is leverbaar vanaf 8.000 euro. Als je alle onderdelen gemonteerd en wel op je Cullinan wil hebben, dan ben je 150.000 euro kwijt voor de complete conversie.

