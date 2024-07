Helaas: de best sturende SUV komt niet meer terug

De M3 onder de SUV’s gaat helaas geen comeback maken.

Er wordt hier best vaak afgegeven op SUV’s, maar ze kunnen best heel leuk zijn. Een sportieve SUV heeft eigenlijk alles wat een petrolhead-vader zich kan wensen. Een van de beste auto’s in deze categorie was misschien wel de X3 M. Dit was in feite de M3 onder de SUV’s.

Inderdaad, we zeggen ‘was’. De X3 M is namelijk niet meer bestellen. Nu is dat niet zo gek, want er is net een nieuwe X3 onthuld. En een X3 M volgt normaalgesproken later pas. Dat is dus een kwestie van tijd. Toch…?

Helaas heeft BMWBlog (nee, daarmee bedoelen we niet onszelf) slecht nieuws: er komt naar verluidt geen nieuwe X3 M meer. Dat is toch wel opmerkelijk, want BMW heeft tegenwoordig van zo’n beetje al hun modellen een M-versie.

Er schijnt nog wel een nieuwe iX3 M in de pijplijn te zitten, maar dat is natuurlijk een schrale troost. Dit wordt ook een andere auto dan de pas onthulde X3. De iX3 wordt namelijk een afzonderlijk model op het Neue Klasse-platform.

Op basis van de nieuwe X3 is er wel een semi-M: de X3 M50 xDrive. Dat is met 398 pk uit een zes-in-lijn ook een hele dikke bak, maar ja, het is geen X3 M. Wel leuk voor de X3 M50-kopers: je kunt dus blijven zeggen dat je het topmodel hebt.

Om te zien wat we missen, kun je hier nog eens de rijtest van de X3 M bekijken:

Via: BMWblog