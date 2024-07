Ford: ‘Vol inzetten op elektrisch is geen goed idee’

Ja hoor, ook Ford krabbelt terug met hun EV-plannen.

EU-baas Ursula von der Leyen wil nog van geen wijken weten met haar EV-doelstelling, maar veel fabrikanten beginnen toch terug te krabbelen. Zo schreven we eerder deze week nog over General Motors, die hun doelstelling om in 2025 1 miljoen EV’s te verkopen laat varen. Eerder stelde Mercedes hun ambitieuze doelstelling ook al uit.

Bij Ford is het nu hetzelfde liedje. Zij hadden in 2021 als doel gesteld om in 2030 alleen nog maar EV’s te verkopen. Nog 5 jaar voordat het de EU de verbrandingsmotor verbiedt. Dat was best ambitieus van Ford…

Té ambitieus dus. Dat is wat Ford nu letterlijk zelf zegt, bij monde van Marin Gjaja. Hij is degene die bij Ford verantwoordelijk is voor de EV’s. Tegenover Autocar laat hij weten dat ze hun eerdere doelstelling losgelaten hebben, vanwege de onzekerheid rondom de vraag naar EV’s en de wetgeving.

De klant is nu opeens weer leidend, want Gjaja zegt: “Ik denk dat de klanten gesproken hebben, en zij hebben ons verteld dat het te ambitieus was.” Volledig elektrisch gaan in 2030 is volgens hem geen goede keuze voor het bedrijf én voor de klanten.

Overigens heeft Ford nog helemaal niet zoveel elektrische modellen. De Mustang Mach-e was lange tijd de enige EV van Ford en pas dit jaar zijn daar de elektrische Explorer en Capri bijgekomen. En voor die laatste twee hebben ze een platform van Volkswagen moeten lenen.

In plaats van alles in te zetten op EV’s, gaat Ford nu ook weer meer focussen op hybrides. Zoals BMW al langer inzag is ‘The Power of Choice’ heel belangrijk.

Bron: Autocar