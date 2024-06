Nieuwe BMW X3: tot 398 pk uit zes-in-lijn [VIDEO]

De nieuwe BMW X3 is hier en de zes-in-lijn is gebleven, hoera!

De vierde generatie BMW X3 is een feit. De crossover was al uitgelekt, waardoor je een beetje aan het uiterlijk kon wennen. De Duitse autofabrikant is weer lekker los gegaan met het design. Geen steen blijft omgedraaid hè, daar in Beieren. Elementen van andere modellen komen duidelijk terug in het uiterlijk.

Bekijk de video, waarin Wouter de nieuwe X3 aan je voorstelt!

Exterieur

Het is weer een grotere auto geworden. De BMW X3 is 47 mm langer en meet nu 4,75 meter in de lengte. Verder is de auto 29 mm breder (1,92 meter) en 16 mm lager (1,66 meter. De wielbasis is met 2,86 meter vrijwel gelijk gebleven. De spoorbreedte is ongeveer 16 mm toegenomen aan de voorzijde en zo’n 45 mm aan de achterzijde.

Het uiterlijk is geen enorme verrassing als je naar de andere recente modellen van BMW kijkt. Denk aan een XM of een i5. De designelementen zijn verwant aan elkaar. Het topmodel, de M50, heeft een andere grille in vergelijking met de overige motorvarianten. Optioneel kun je BMW Iconic Glow aavinken, waarbij de grille van wat kermisverlichting wordt voorzien.

De auto is verder aan te kleden met het M Sportpakket of het M Sportpakket Pro. Er zijn een reeks exterieurkleuren verkrijgbaar, of BMW Individiual als je de volgende stap in personalisatie wil maken.

Kofferbakruimte

De vierde generatie BMW X3 heeft verzonken deurgrepen en alleen bij de M50 zijn er zichtbare uitlaten aanwezig. Standaard is een elektrische achterklep. De kofferbakruimte bedraagt maximaal 570 liter, neerklapbaar kun je tot 1.700 liter laadruimte verwachten. Afhankelijk van de uitvoering, mag de X3 maximaal 2.500 kg trekken.

Motoren

In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten is de nieuwe BMW X3 niet meteen verkrijgbaar als iX3. Of deze überhaupt komt is op dit moment niet duidelijk. BMW lanceert de vierde generatie X3 met een aantal plug-in hybride, benzine en dieselmotoren.

De PHEV is een X3 30e xDrive, bestaande uit een tweeliter viercilinder turbomotor met een systeemvermogen van 299 pk en 450 Nm koppel. Het opgegeven elektrische rijbereik is 86 tot 89 kilometer WLTP. Laden kan tot 11 kW AC. De topsnelheid bedraagt 215 km/u, of 140 km/u elektrisch.

Dan is er de X3 20 xDrive met 208 pk en 330 Nm koppel, dit is tevens een tweeliter viercilinder benzinemotor. De mild hybride sprint in 7,8 seconden naar de honderd en is de voorlopige instapper. De top bedraagt 215 km/u.

Diesel kan met de X3 20d xDrive. 197 pk en 400 Nm koppel staan tot je beschikking, deze sprint in 7,7 naar de 100 en de top ligt op 215 km/u. Volgend jaar volgt er een mooie aanvulling op het dieselgamma met de komst van een zes-in-lijn dieselmotor.

Het voorlopige topmodel is de X3 M50 xDrive. Dit feestbeest heeft een 3.0 zes-in-lijn turbobenzinemotor met 398 pk en 580 Nm koppel. In 4,6 sec snelt de crossover naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 250 km/u. Het M Sportonderstel is standaard op de M50. Optioneel kun je een adaptief (M) onderstel krijgen. Het M Sportremsysteem is tevens een optie.

Mogelijk volgt er in een later stadium nog een X3 M, daar is nu nog met geen woord over gerept.

Interieur

Aan boord van de nieuwe BMW X3 tref je een Curved Display van 12,3 inch en 14,9 inch aan. Het nieuwe stuurwiel met een platte onderzijde heeft zijn weg gevonden naar dit model.

Verder is het interieur zoals je verwacht in een moderne BMW. Veel gerecyclede materialen, maar optioneel kun je ook gewoon BMW Individual Merino lederen bekleding krijgen. Tevens behoort Veganza/Alcantara tot de opties als onderdeel van het M Sportpakket.

Enkele opties zijn Harmon Kardon geluid, een panoramisch glazen dak en actieve stoelventilatie. Standaard zaken in de X3 zijn automatische airco, comfort acces en ambiance verlichting.

Nieuwe BMW X3 prijs en marktlancering

De marktlancering voor Europa en de Verenigde Staten is in het vierde kwartaal van 2024. Prijzen beginnen bij 67.815 euro. Dan heb je de X3 30e xDrive. De nieuwe BMW X3 concurreert onder andere met de Mercedes-Benz GLC, Audi Q5, Volvo XC60 en de Alfa Romeo Stelvio.