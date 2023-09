Help deze gestolen gehandicaptenbus terug te vinden

Deze Citroën Jumper bracht een jong gehandicapt meisje het plezier van rond kunnen reizen. We zeggen bracht, want een stel harteloze dieven heeft de bus ontvreemd.

Het is al meermaals gelukt om middels een bericht op onze website gestolen auto’s terug te vinden. Da’s fijn, we creëren zo immers een set ogen en oren door heel Nederland. We gaan jullie vandaag weer vragen om je oren, ogen en andere zintuigen actief te houden om deze Citroën Jumper terug te vinden.

Gehandicaptenbus

Het is namelijk niet zomaar een Citroën Jumper. Het is de Jumper van een vriend van Autoblog-lezer en tipgever Stef. En deze bus staat voor een nobel doel. De dochter van de maat van Stef, Emma, heeft een spierziekte en is rolstoelgebonden. Met deze ziekte is de levensverwachting een jaar of 10-12, dus je moet het mooiste maken van de tijd die je hebt. Om in ieder geval mobiliteit een stukje minder uitdagend te maken is er geld ingezameld om deze gehandicaptenbus te kopen. Via de achterkant kan je er makkelijk met een rolstoel in.

Gestolen

Op de nacht van vrijdag op zaterdag jongstleden sloeg het noodlot toe. Gespuis, vermoedelijk het type zonder hart of ziel, heeft de bus gevonden en meegenomen. Nou is diefstal sowieso fouter dan fout, maar van alle witte Jumpers die je had kunnen stelen, steel je eentje die een klein gehandicapt meisje levenslust en vrijheid geeft. Maar goed, het dievengilde is daar kennelijk niet selectief in.

Kenmerken

Nou is een witte Citroën Jumper niet het zeldzaamste wat je op de Nederlandse wegen gaat vinden, maar er zijn wat kenmerken die de gestolen gehandicaptenbus hopelijk ietsje eruit laten springen. Als de dieven het kenteken laten zitten, is die V-454-NF. Het is een ‘L1H1’ configuratie dus de kortste en laagste, maar dan wel in de persoonsconfiguratie dus met ruiten in zowel de schuifdeur als helemaal achteraan. Dat komt, helemaal in combinatie met grijs kenteken, niet vaak voor. Dus dat is hopelijk iets waaraan de Jumper er goed uit springt. Links onderop de achterruit is een sticker geplakt met de waarschuwing dat het een rolstoelvoertuig is en naast de deurgreep van de rechter achterdeur staat onderstaande sticker van het fonds die deze bus mogelijk maakte. Herkenbaar, bovendien hopen we dat bij de eventuele verwijdering van deze stickers even een momentje van mensheid doorstroomt bij de dieven. Maar we vrezen het ergste.

De bus is ontvreemd in de regio Amsterdam-Noord, omgeving Buiksloot. Op verschillende zijramen zitten of zaten Nijntje-stickers, die hopelijk ook nog te vinden zijn om de bus te herkennen. Hij is grotendeels vrij van schades, behalve een kleine barst in het lampenglas van het rechter achterlicht.

Terugvinden

Help ons, Stef, zijn vriend en Emma met het terugvinden van de gestolen gehandicaptenbus door je ogen en oren gespitst te houden. Alles wat kan helpen bij de zoektocht is welkom. Mocht je iets gevonden hebben kun je het naar [email protected] sturen en dan zorgen wij dat het doorgegeven wordt. Bij voorbaat dank!