De Honda Prelude keert terug terug: Allememaggies!

De Honda Prelude keert eindelijk terug! Goed nieuws voor de Bassie en Adriaanfans.

Tegenwoordig is de markt voor compacte coupés zeer overzichtelijk. Te overzichtelijk als je het ons vraagt. Want wat is er nu leuker dan een compacte tweedeurs auto met een sportieve inborst en betaalbare techniek?

Een van de merken die heel erg goed vertegenwoordigd was in dit segment is Honda. Denk aan auto’s als de CRX, CR-Z, Civic Coupé, Insight, Integra, Accourd Coupé en natuurlijk de Prelude.

Sterker nog, de Honda Prelude was een van de eerste compacte coupés van Honda, na de S-series en 145 Coupé.

Sindsdien zijn we vijf generaties verder. In 2001 liep het laatste model van de band en sindsdien zijn we verstoken van een Honda Prelude. Om met de mannen van de radio te spreken, de Prelude wordt angstvallig bij ons vandaan gehouden.

Honda Prelude keert terug

Nu hebben we een beetje goed nieuws en een hoop slechts nieuws. We beginnen met het goede nieuws: de naam Prelude keert terug! Eindelijk! Honda heeft de naam afgestoft en opnieuw geregistreerd. Hoe tof is dat: eindelijk weer een nieuwe Prelude! Dat meldt Motor Trend.

Dan komt nu het slechte nieuws. Ten eerste: het wordt geen auto met hoogtoerige VTEC-moteur en vierwielbesturing. Nee, de nieuwe Prelude zal geheel elektrisch zijn. Op zich niet gek, alle auto’s die over een paar jaa nieuw gelanceerd worden, zullen natuurlijk elektrisch zijn.

Maar wacht, er is meer slecht nieuws. Het zal hoogstwaarschijnlijk geen compacte coupé worden. Een crossover lijkt aannemlijker. Ah, die hadden we natuurlijk nog niet. Daarmee is de naam Prelude wel een beetje aan verwatering onderhevig. Aan de andere kant, de Mitsubishi Eclipse en Ford Puma zijn nu al populairder als crossover dan dat ze als coupé destijds waren.

Waarom doet Honda dit?

Overigens staat het nog niet zeker vast dat een het een crossover wordt, dus wat dat laatste betreft houden we een slag om de arm. Een coupé lijkt wat onwaarschijnlijk. Cabrio’s en coupés zijn redelijk prijzig om te ontwikkelen, terwijl de afzet redelijk laag is. Dus in deze hele transitie is het begrijpelijk dat autofabrikanten in eerste instantie kiezen voor carrosserievarianten die daadwerkelijk verkopen.

Als dan eindelijk alle auto’s voorzien zijn van een wat duurzamere aandrijflijn, hopen we op een gegeven moment weer leukere varianten te zien waarmee fabrikanten zich kunnen onderscheiden.

Fabrikanten gebruiken tegenwoordig vaker beroemde namen uit het verleden. Het biedt diverse voordelen. Zo hoeven ze niet meer te checken of de naam in het Portugees een vieze betekenis heeft. Ook weet de consument dan beter waar ze de auto moeten plaatsen en hebben ze een gevoel bij het product. Wanneer we de nieuwe Honda Prelude kunnen ontvangen, is niet bekend.