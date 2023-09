De Renault Scenic is terug, als elektrische cross-over

Nee dit is geen Peugeot, maar de nieuwe Renault Scenic E-Tech.

Als Renault geen MPV’s meer maakt, dan weet je zeker dat de MPV dood is. De nieuwe Espace was niets meer dan een verlengde Austral en de nieuwe Scenic is nu ook een raszuivere cross-over. Een elektrische cross-over, om precies te zijn.

We kregen al een voorproefje in de vorm van de Scenic Vision, maar op het IAA in München trekt Renault nu het doek van de productieversie. Deze is ontdaan van zijn concept car-fratsen (behalve de gekke velgen, die zijn gebleven) en er staat nu gewoon een geslaagde cross-over.

De Scenic E-Tech staat op het CMF-EV-platform, net als zijn kleinere broertje (de Megane E-Tech) en de Nissan Ariya. Net als de Rafale is de Scenic (tegenwoordig zónder streepje) ontworpen volgens de nieuwe designtaal van Renault. Dit betekent dat er met name in de voorkant een hoog Peugeot-gehalte in zit, maar dat is verder niet erg.

Met de Scenic E-Tech heb je de keuze uit twee accupakketten. De instapversie heeft een 60 kWh-accu, goed voor 420 km aan range. Snelladen kan in deze versie met 120 kW en je hebt 170 pk’s op de voorwielen.

Daarnaast is er ook een 87 kWh accu te krijgen. Daarmee is een alleszins redelijke actieradius van 620 km WLTP mogelijk. Dat is flink meer dan de 470 km van de Megane E-Tech. Deze versie kan ook iets sneller laden, met 150 kW. In deze heeft 220 pk.

De precieze afmetingen zijn nog niet bekendgemaakt en we hadden op de IAA helaas geen ruimte om de auto zelf op te meten. De wielbasis weten we wel: die is in ieder geval toegenomen ten opzichte van de laatste Scenic, want die bedraagt 2,78 meter (tegen 2,702 meter van de vorige).

De Renault Scenic komt er ook als Alpine, dat wil zeggen: als Esprit Alpine. Dit is niets meer en niets minder dan een sportpakketje, waarbij je zwarte accenten krijgt, dikke velgen en een sportief matgrijs kleurtje.

De Renault Scenic E-Tech is natuurlijk een auto die het potentieel wel goed kan doen in Nederland, dus jullie zijn ongetwijfeld heel benieuwd wanneer die komt. Dat kunnen we vertellen: de marktintroductie staat gepland voor begin 2024. Dat klinkt misschien nog ver weg, maar vergeet niet dat het over vier maanden al 2024 is.