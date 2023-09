ANWB Alarmcentrale heeft het verschrikkelijk druk deze zomer

Ze zijn er maar druk mee deze zomer bij de ANWB Alarmcentrale.

Wie deze zomer met de auto op vakantie is geweest in Europa heeft allerlei weersomstandigheden kunnen meemaken. Van extreme hitte tot extreme hagel. Eigenlijk uitzonderlijk veel extremen. Dat hebben ze ook gemerkt bij de ANWB Alarmcentrale deze zomer tot nu toe.

De zomer is nog niet voorbij, maar de schoolvakanties wel. Dat betekent dat de meeste gezinnen met hun stations, crossovers en SUV’s de campings in Italië, Frankrijk en Oostenrijk weer hebben verlaten. De ANWB Alarmcentrale maakt alvast de balans op als het gaat om de cijfers van deze zomer.

Vanwege de extreme weersomstandigheden heeft de ANWB Alarmcentrale maar liefst 900.000 meldingen moeten verwerken. Dat zijn tienduizenden extra meldingen dan normaal het geval is. Nederlanders pakten onder meer de telefoon om te bellen over bosbranden, heftige hagel- en onweersbuien en overstromingen.

Italië

Vooral door de omstandigheden in Italië stond de telefoon bij de ANWB roodgloeiend. Het aantal meldingen lag 20 procent hoger dan normaal. Intense hagelbuien zorgden ervoor dat autoruiten sneuvelden en ook flinke deuken maakten in de carrosserie. In veel gevallen zulke ernstige schade dat er niet meer gereden kon worden met het voertuig. Aan de ANWB de taak een berger te regelen zodat de tientallen auto’s auto terug naar Nederland konden, met alternatief vervoer voor de gestrande vakantiegangers.

Verder in Europa

Volgens een woordvoerder van de ANWB incasseert de Alarmcentrale normaal gesproken zo’n 760.000 meldingen in de zomer. Niet eerder kwamen er bijna een miljoen meldingen binnen, zoals dit jaar het geval is.

Bosbranden in Griekenland, Frankrijk, Tenerife. Hagelschade in Italië, maar ook in de andere Alpenlanden. Voor de ANWB Alarmcentrale was het een drukke zomer. Nu de vakanties achter de rug zijn kunnen ze even uitblazen daar..

Foto: Bentley op een berger, @magnusvannoord via Autoblog Spots