Nieuwe goedkopere uitvoeringen Tesla Model S en Model X

Er zijn nieuwe goedkopere uitvoeringen van de Tesla Model S en Model X. Het werd eens tijd dat die ook voordeliger werden!

Bij veel elektrische auto’s die op de markt komen is het moeilijk om niet de Tesla-vergelijking te maken. Dus stel, een fabrikant komt met een nieuwe C-segment hatchback of elektrisch B-segment crossover, dan trek je automatische de Tesla-kaart. Een Model 3 (D-segment) heb je tegenwoordig namelijk voor 43 mille. Dan heb je zo’n 300 pk, achterwielaanrijving, een range van 490 km en alle opties die je nodig hebt.

Maar een klasse hoger is dat nog niet echt het geval. De Tesla Model S (en diens crossover-versie, de Model X) is er namelijk pas vanaf 108 mille. De Model X begint bij 116.490 euro. Maar het ziet ernaar uit dat er nieuwe goedkopere uitvoeringen aankomen van de S en X.

Sterker nog: ze ZIJN er al, alleen nog niet in Nederland. Tesla heeft ze namelijk op dit moment toegevoegd aan de modelrange. Een tijd lang kon je enkel en alleen kiezen uit een Long Range of een Plaid. Sinds kort is er in de VS nog een optie: Standard Range. Sinds het eerst sinds lange tijd (2019 in Nederland) is er keuze uit meer dan twee uitvoeringen!

Range nieuwe goedkopere uitvoeringen Tesla

De Standard Range komt onder de Long Range te staan. Het is echter niet behelpen, want je hebt alsnog twee elektromotoren en dus ook vierwielaandrijving. Volgens Tesla gaat deze in 3,7 seconden naar de 100 km/u, in plaats van 3,3 seconden voor de Long Range.

Op een volle accu (komen we nog eventjes op terug) haal je op de standaardwielen (19 inch Tempest) 515 km. Kies je voor de grotere 21 inch patta’s (Arachnid), dan is de range 480 km. Bij lange na niet zo indrukwekkend als de Long Range, maar voor een instapper meer dan adequaat.

Kies je de Model X Standard Range, dan kun je de 0-100 km/u sprint afraffelen in 4,4 seconden. Met de standaard 20 inch wielen (Cyberstream) is de range 433 km. Ga je voor de optionele 22 inch jetsers (Turbine), dan is 410 km het maximum. Qua prijzen is het vrij eenvoudig, de S en X met deze ‘kleinere’ accu is zo’n 10 mille goedkoper.

Softwarematig aangepast

Dan komen we nu eventjes terug op die accu, want daar is iets mafs mee aan de hand. Tesla geeft namelijk niet aan wat de netto- en brutocapaciteit is van de batterijen. Volgens kwaliteitspublicatie Electrek is het zo klaar als een klontje: de Standard Range-modellen hebben namelijke exact dezelfde batterij. Deze is softwarematig aangepast zodat je eerder moet gaan laden. Ja, we verzinnen het niet.

Volgens Electrek wegen de Standard Range-varianten namelijk precies evenveel als hun Long Range-broeders. Ingewijden van Tesla – waaronder adviseurs – bevestigen dat het om een kunstmatig begrensde accu gaat. Niemand wordt overigens bij naam genoemd, dus 100% officiel is het (nog) niet.

Deze tactiek bevat een voordeel van Tesla. Zo kunnen ze de batterijcapaciteit achteraf alsnog vergroten als de eigenaar (of die daarna) dat wenst. Ook zou het kunnen betekenen dat je enorm lang zonder degradatie kunt rijden. Of en wanneer deze nieuwe goedkopere uitvoeringen van de Tesla Model S en Model X naar Nederland komen, is niet bekend.