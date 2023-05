Tesla-klanten cancellen massaal orders Model S/X

Tesla-klanten zijn boos en cancellen massaal hun order van hun grote EV.

Tesla kan bovengemiddeld snel schakelen voor een fabrikant dat zoveel auto’s bouwt. Software-updates, nieuwe interieur-delen, andere motoren: bijna van het het ene op het andere moment is dat gedaan.

Dat kan Tesla mede doen doordat de Model 3 en Model Y enerzijds en Model S en Model X anderzijds veel op elkaar lijken. Ook zijn er weinig verschillen qua uitvoeringen. Twee/drie aandrijflijnen, een paar kleuren en een paar opties en dat was het wel.

Tesla-klanten cancellen hun bestelling

Maar de modellen worden nóg simpeler. Bij de Model S en Model X is het namelijk niet meer mogelijk om het stuur rechts te krijgen. Dat is voor ons niet relevant, maar wel als je in een land woont waar men aan de andere kant van de weg rijdt, zoals Australië, Japan en het Verenigd Koninkrijk. Toch niet de kleinste markten.

Wel voor Tesla, dus. Je zou verwachten dat het een heel doordachte beslissing is geweest, maar dat blijkt niet zo te zijn. Bij Tesla in Engeland waren ze er namelijk ook erg verrast over.

Het zorgt ervoor dat klanten massaal hun orders cancellen voor de Model S en Model X. Als doekje voor het bloeden kunnen klanten – die ineens een Tesla met het stuur aan de andere kant krijgen – drie jaar gratis gebruik maken van het supercharger-netwerk.

Alternatieven

De Britse klanten zijn nogal ontsteld over de gang van zaken. Sommigen wachten al heel lang op hun Tesla en krijgen nu dus te horen dat het stuur aan de verkeerde kant komt te zitten. Men cancelt de orders en stapt vooral over naar de concurrentie, aldus Autocar. Met name de Mercedes-Benz EQS en Porsche Taycan zijn populaire alternatieven.

Als doekje tegen het bloeden heeft Tesla in het Verenigd Koninkrijk evenementen georganiseerd. Daarin kunnen mensen met een Tesla met het stuur aan de verkeerde kant (de goede voor ons natuurlijk) gaan oefenen in London.

Overigens is de beslissing niet heel erg vreemd. Er rijden nu zo’n 11.000 Model S’en in het VK en 6.500 exemplaren van de Model X. Van de Model 3 rijden er daar 90.000 rond. De lage aantallen rechtvaardigen simpelweg niet de hoge kosten.

