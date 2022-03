Het Ascari circuit is niet langer in Nederlandse handen

Ascari, het in Spanje gelegen circuit dat jarenlang in handen was van Klaas Zwart, is verkocht.

Dat is toch de droom van iedere petrolhead. Dat je genoeg pegels hebt om je eigen circuit te laten bouwen. Niemand die je wat maakt en je kunt lekker je speeltjes uitlaten op het asfalt zo vaak als je dat wilt. Tenminste, als je het circuit bouwt in een gebied waar je niemand anders tot last bent. Anders krijg je mopperende milieuorganisaties vaker dan je lief bent op de koffie.

Klaas Zwart maakte die droom waar met zijn Ascari Race Resort in Ronda, Spanje. Het circuit was 19 jaar in zijn handen, maar onze vrienden bij Quote berichten dat de miljonair het technische circuit heeft verkocht. Onduidelijk is waarom Zwart zijn Ascari van de hand heeft gedaan. Misschien was hij erop uitgekeken. Kan ik me voorstellen na bijna 20 jaar.

Ascari Race Resort werd in 2005 gebouwd en de naam komt van het gelijknamige automerk uit 1995. Die naam was weer een verwijzing naar de coureur Alberto Ascari, een van de eerste succesvolle talenten in de Formule 1 in de jaren vijftig. Ascari Cars is uiteindelijk nooit echt een succes geworden.

Het circuit zou zijn verkocht aan twee bedrijven afkomstig uit Argentinië en uit Zwitserland. Het is niet bekend wat de toekomstplannen zijn voor Ascari Race Resort.

Beeld: Google Earth