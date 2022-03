Er komt een gloednieuwe Abarth, met een twist

Een heet bommetje uit Italië in vorm van een nieuwe Abarth. Dat smaakt naar meer!

Met de Abarth 500 en de 124 Spider kun je nu niet echt zeggen dat verschrikkelijk veel modellen van de sportieve hand van Fiat zijn gekomen in de afgelopen jaren. Van de 500 zijn door de jaren ontelbare varianten verschenen om het model elke keer weer opnieuw onder de aandacht te brengen. Het tijdloze uiterlijk helpt daarin mee dat de auto na al die jaren nog steeds prima oogt.

Na al die jaren komt er eindelijk weer een gloednieuwe Abarth volgens Autocar. Het zou de eerste nieuwe Abarth zijn sinds de 124 GT uit 2018. Wie hoopt op weer zo’n lekker pruttelend bommetje als de 500 moeten we teleurstellen. Hoewel het hier wel om de 500 gaat is er geen verbrandingsmotor te bespeuren. Inderdaad, er komt dus een Abarth op basis van de volledig elektrische Fiat 500.

Het concept klinkt niet eens zo gek. Een compacte elektrische auto met sportieve genen bestaat er nog niet echt. En met het koppel van een elektromotor kan een dergelijke stadsauto enorm vlot zijn in het verkeer. Het enige wat je dan mist is die typische brom. Dat moet je er maar zelf bij verzinnen dan, of gewoon de muziek lekker hard zetten. Volgens Olivier François van Abarth hoef je in elk geval geen complete stilte te verwachten aan een boord van een elektrische Abarth 500. Bestuurders krijgen de keuze uit een opzwepend geluidje over de speakers wat desgewenst uitgezet kan worden.

De nieuwe elektrische Abarth 500 moet vooral gaan uitblinken in vlotte tussensprints. En met een verwachte acceleratie naar de honderd in minder dan zeven seconden is het ook prima weg accelereren bij het stoplicht. Daar staat vermoedelijk wel een minder grote actieradius tegenover in vergelijking met de elektrische Fiat 500. Dat model heeft een opgegeven rijbereik van 330 kilometer. De lancering van de elektrische Abarth 500 is volgend jaar.