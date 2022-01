Lezersvraag: heb jij ooit op het circuit gereden?

Het circuit kun je, op de basisregels na, niet vergelijken met rijden op de openbare weg. Een echte ervaring op zich!

Vandaag organiseren we in samenwerking met Goodyear en BMW Driving Experience een Pace Car Laps sessie op het circuit van Zandvoort. Voor een deel van de deelnemers zal het de eerste keer zijn dat ze kilometers maken op een circuit. Het maak niet uit hoe langzaam het gaat, de eerste meters zijn altijd indrukwekkend. Rijden over een kerbstone, de ideale lijn bepalen. Dingen die je niet op de openbare weg doet. Bovendien hoef je niet in je achteruitkijkspiegel te kijken of er politie in de buurt is. Wel om andere deelnemers op de baan in de gaten te houden natuurlijk.

Circuit rijden

In deze lezersvraag leggen we de bal weer eens bij jullie. Heb jij wel eens op het circuit gereden? Er zijn tal van manieren te bedenken waarop je een eerste keer in aanraking bent gekomen met circuit rijden. Tijdens een volbloed track day, een touristenrondje op de Nordschleife (hoeft niet hard te gaan en kan op je eigen tempo!) of vrij rijden op bijvoorbeeld Zandvoort of Zolder. Dikke kans dat de eerste keer je altijd bij is gebleven. Het laat nu eenmaal een indruk achter.

Laat hieronder weten in de comments of je ooit op het circuit het gereden. Zo niet, is het dan een goed voornemen voor 2022? Ik zeg in elk geval, doen! Het is gaaf, uniek en een andere manier van autorijden. In combinatie met een training leer je bovendien dingen die ook altijd weer van pas komen op de openbare weg.