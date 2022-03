Nieuwe Nissan GT-R kopen? Pech gehad

Het zwaard van Damocles lijkt te zijn gevallen voor de Nissan GT-R in Europa, een nieuwe kopen kan niet meer.

Wie een blik werpt op de Nederlandse website van Nissan merkt als het goed is op dat de GT-R mist. En inderdaad. Het doek is gevallen voor de Japanse supersportwagen in Europa. Hoewel de auto nog wel aangeboden wordt via de website van bijvoorbeeld Nissan in België en Duitsland, is het echt klaar in ons continent met deze auto. Het heeft te maken met de alsmaar strenger wordende regelgeving in Europa.

Auto’s moeten steeds minder uitstoten en ook minder geluid maken. Autofabrikanten houden daar al rekening mee tijdens de ontwikkeling van een nieuwe auto. De GT-R bestaat echter al een tijdje. Nissan kreeg het niet voor elkaar om de auto nog stiller te maken om aan deze eisen te voldoen. Daardoor verdwijnt het model van de Europese markt. Het Nissan High Performance Center, onderdeel van van Mossel, heeft tegenover Autoblog bevestigd dat de GT-R inderdaad van het Europese toneel verdwijnt.

In Nederland was de GT-R, zeker in de laatste jaren, een moeilijk verkoopbare auto. Door de strenge BPM werd de Nissan door de jaren heen duurder en duurder. De laatste bekende prijzen van het model in ons land begon bij 183.000 euro. Voor de sterkere Nismo GT-R moest je minimaal 303.800 euro tevoorschijn toveren.

Voor een jong gebruikte of zo goed als nieuwe Nissan GT-R ben je aangewezen op de occasionmarkt. Kiezen uit een reeks voorraadmodellen is niet zomaar het geval. We hebben het immers niet over een Volkswagen Golf. In onder andere Japan en Amerika kan de verkoop gewoon doorgaan. Daar hebben ze niet met de ridicule EU-wetgeving te maken dat auto’s zo stil als een muis moeten zijn. En daarmee is het doek gevallen voor een icoon van een auto. In elk geval in Europa.