Het doek valt al snel voor de Mercedes A- en B-klasse

Da’s even vette pech voor de lokale nachtapothekers in Rotterdam-Zuid. Nu moeten ze een nieuwe huurauto uitzoeken om hun handelswaar mee aan de man te brengen.

Het mag een groot succes worden genoemd, de Mercedes A-klasse. Je ziet hem steeds vaker op ’s lands Heeren wegen rondtuffen, al dan niet voorzien van een beginnende accountmanager buitendienst aan het stuur. Want ze doen het in Nederland hartstikke goed als leasewagen voor de beginnende manager.

Als de zon zakt en het brave leasevolk naar huis is, zie je de A’tjes nog steeds rijden. Alleen dan niet de simpele 1.6-jes met 16 inch velgen, maar de echte ‘full blown’ AMG 45, het liefst met een ‘s’ erachter. Lekkere dikke spoiler erop en matte lak, zulke. Dat is namelijk hét voertuig naar keuze voor de betere nachtapotheker, en al helemaal in Rotterdam-Zuid.

Alleen zullen ze in 2025 op zoek moeten naar een nieuwe huurauto, Mercedes trekt namelijk dan de stekker uit dit model.

Mercedes stopt met de A- en B-klasse

Hetzelfde geldt ook voor de vaderlandse hermandad. Zij rijden sinds een paar jaar namelijk in het ‘bejaarde broertje’ van de A, namelijk de B-klasse. Maar ook die auto wordt door Mercedes hoogstpersoonlijk de nek omgedraaid in 2025. En dat is niet omdat ze zo slecht verkopen, maar meer als collateral damage binnen het nieuwe masterplan van ‘Das Haus’.

Mercedes wil namelijk de meest waardevolle fabrikant van luxe automobielen ter wereld worden en dan moet er iets gebeuren aan de line-up. Die wordt gesplitst in 3 subcategoriën, te weten Entry Luxury, Core Luxury, and Top-End Luxury. En de A- en B-klasse zijn te klein om zich bij de Entry Luxury te kunnen voegen.

Geen A en B, ze beginnen pas bij C

Voor de A- en B-klasse klant is het dus heel vervelend als deze na 2025 een nieuwe leasewagen mag uitzoeken. Als hij een kleine hatchback wil, heeft hij simpelweg pech. Die verdwijnt helemaal. De kleinste sedan wordt de C-klasse. Maar als dat iets te groot voor je is, kun je nog wel iets anders kleiners kopen bij Mercedes.

De CLA en CLA Shooting Brake blijven namelijk wél bestaan. Alleen heb je daarmee geen sedan of hatchback. Wellicht dat in China de A-klasse sedan met verlengde wielbasis wel blijft. Die wordt daar gebouwd en concurreert met de BMW 1-serie sedan aldaar.

Kortom, pech voor de beginnende luxeleaser én de betere dealert van witte pretpoeders. Hun statussymbool verdwijnt. Maar wellicht springt Volkswagen wel in het door Mercedes achtergelaten gat.

De Golf R laat in elk geval al net zulke lieve scheetjes als de A…