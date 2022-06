Jij raadt nooit wat vorig jaar de best verkochte auto ter wereld was

Of je raadt het wel, dat kan natuurlijk ook. Maar feit is dat wij hieronder uit de doeken gaan doen wat de best verkochte auto van 2021 was. En je raadt nooit welke dat was. Of wel. Maar dan is dit artikel nog steeds best de moeite waard hoor.

Het gaat slecht met de wereldwijde autoverkopen. Zo. Dat is eruit. Want hoe jammer ook, het is wel de waarheid. Er worden minder en minder nieuwe auto’s verkocht. Enerzijds vanwege het wereldwijde chiptekort, anderzijds omdat het gewoon erg dure dingen zijn, die nieuwe auto’s.

Voor de tweedehandsmarkt is dit overigens goed nieuws, die handel floreert als nooit tevoren. Helaas gaat het alleen zó hard, dat ook tweedehandsjes nauwelijks meer te betalen zijn. Maar dat is een ander verhaal, daar hebben we het nog wel eens over.

Maar wat is nou de bestverkochte auto?

We hebben het nu namelijk over de bestverkochte nieuwe auto van 2021. En voor de echte purist is het misschien even slikken als hij hoort welke dat was, maar het is helaas niet anders. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, de bestverkochte auto van 2021 was geen ranke sportcoupé.

We zullen het maar verklappen. De best verkochte auto van 2021 wereldwijd was een SUV. Het was namelijk de Toyota RAV4. En daarmee is het voor het eerst dat er een ’terreinwagen’ als bestverkochte auto uit de bus komt. In totaal gingen er volgens de onderzoekers van Motor1 maar liefst 1.132.000 van over de toonbank.

Dat zijn er dus 3101 per dag, 129 per uur en 2 per minuut en dat 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dus ook ’s nachts en met kerst. Zélfs tijdens de wedstrijden van het Nederlands Elftal of RTL Boulevard. Netjes gedaan van Toyota

Toyota deed het lekker in 2021

Helemaal als je bedenkt dat de nummer 2 óók een Toyota is, namelijk de Corolla. Daar werden er 1.104.000 van verkocht. Ook op de nummers 3, 4, 5 en 6 vinden we Japanners, pas op plek 7 vinden we de eerste Amerikaan. Weet je wat, we laten even de hele lijst zien, dat praat makkelijker.

Veel Japanners dus en 2 Amerikaanse merken bij de bestverkochte auto’s van 2021. Japanners omdat die nu eenmaal erg populair zijn in de grote landen China en Amerika. En die twee Amerikanen, -Tesla Model 3 en Ford F150- omdat die nu eenmaal erg populair zijn in Amerika. Of althans die Ford dan.

Geen Europeanen bij bestverkochte auto’s

Dan kunnen we tenslotte concluderen dat de Europeanen het vooral goed doen in Europa zelf en dat deze afzetmarkt overduidelijk niet groot genoeg is voor top noteringen in de lijst van bestverkochte auto’s wereldwijd.

En wat nou de slechtst verkochte auto van 2021 was? Daar durven we geen flesje op te zetten, maar we vrezen dat de Alfa Romeo Giulia hier heel hoge ogen gooit.

Helaas…