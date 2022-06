Onder dit huis kun je met gemak acht van je auto’s kwijt

Da’s wel lekker. Dat je tenminste acht van je auto’s onder je eigen huis kunt parkeren. En je kunt het kopen, voor de prijs van een appartementje in Amsterdam! Je moet er alleen wel voor naar België.

Graag uw aandacht voor Fundablog. We hebben namelijk weer een leuk optrekje gevonden dat we graag met je willen delen. Ok, om heel eerlijk te zijn, Joost heeft het gevonden en stuurde ons een bericht via [email protected] Wij zijn daarmee aan de slag gegaan. Dankjewel Joost!

Joost stuurde ons namelijk het volgende bericht. “Hoi Autoblog. Kijk eens? Slechts 2,395.000 miljoen euro’s! Autolift, plek voor 8 auto’s. Zoek dat maar eens in NL. Wel aandelen Koni (of andere schokbrekerfabrikant) aan te raden, vanwege de Belgische wegen :)” Ja, en dan is onze interesse gewekt natuurlijk.

Joost had namelijk de advertentie voorbij zien komen van een flink uit de kluiten gewassen huis in het Belgische Turnhout. Inderdaad met een flinke ondergrondse garage inclusief autolift. En te koop voor 2.395.000 euro.

Acht auto’s onder je eigen huis

Bijna 2,4 miljoen euro lijkt heel veel geld -en dat is het ook-, maar als je ziet wat je er in België voor krijgt in plaats van in Nederland, dan beginnen je oren toch wel te gloeien hoor. Want inbegrepen in de koopprijs is namelijk een villa van 714 m² op een eigen terrein van 2013m².

In het huis vind je 18 kamer en parkeerruimte voor 12 auto’s. Dat betekent dus 4 voor de deur en 8 onder de grond. En eentje in de kinderslaapkamer, maar dat terzijde. Die garage ziet er strak uit hoor. Voor de gelegenheid ‘slechts’ gevuld met een S-klasse en een mysterieuze witte andere auto, maar inderdaad ruim genoeg voor acht auto’s.

Bovendien heeft het huis een autolift. Hoe sjiek is dat? Zelf naar beneden rijden is namelijk voor paupers, de echte ‘nouveau riche’ neemt daar de lift voor. Classy! Oh ja, ook voor de luie bewoner is er een eigen lift. Je wil niet moe worden natuurlijk.

Wat moet die hut kosten?

En zoals we eerder al zeiden, dit alles kan van jou zijn voor 2,395.000 euro’s. Is absoluut heel veel geld, maar niet als je beseft dat het ‘geintje’ bovenaan deze pagina helemaal geen geintje is, maar de waarheid. In Amsterdam koop je voor dat bedrag namelijk écht niet meer dan een appartement.

Het geld dat je hiermee bespaart, kun je dus inderdaad in je schokdempers stoppen. Want da’s een feit, die zullen eerder de geest geven dan wanneer je alleen maar over de snaarstrakke A1 tussen Blaricum en Amsterdam-Buitenveldert forenst.

Maar doe ons toch die villa maar!