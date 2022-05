Model 3-killer van Mercedes wordt erg mooi (dus niet lelijk)

Natuurlijk, smaak is altijd persoonlijk, maar de elektrische C-Klasse krijgt fraaie proporties. Daarmee heeft de Model 3-killer van Mercedes een goede troef in handen.

We hebben er weer eentje voor je, een heuse ‘Tesla-killer’! Reden voor Musk-adepten en andere EVangelisten om op te merken dat het een loze term is. Zonde, want in principe krijg je het grootst mogelijke compliment. Een oud automerk dat de producten van een jonge EV-startup als de maatstaf in de klasse beschouwt is een enorme lofuiting. Toch?

Voor nu gaat het om een Model 3-killer van Mercedes. Dat wil zeggen: een volledig elektrische Mercedes-Benz sedan, bovenin het D-segment. Dat meldt het doorgaans uitstekend geïnformeerde Britse Autocar.

Nóg een platform

Bijzonder is dat de auto een compleet nieuw platform krijgt. Het is namelijk geen afgeleide van een bestaand platform. De huidige Mercedes-Benz C-Klasse staat bijvoorbeeld op het MRA-II-platform.

Dat is een bodemsectie die bestemd is voor diverse aandrijflijnen: verbrandingsmotor, elektrisch of een combinatie. Ook zal Mercedes het EVA-platform van de EQE en EQS niet gaan gebruiken. Nee, het nieuwe MMA-platform is de basis voor de Model 3-Killer van Mercedes. Dit zal de eerste auto worden op deze basis.

Dit MMA-platform staat onder het EVA-platform gepositioneerd en is geschikt voor geheel elektrische auto’s. Maar Mercedes kan het aanpassen, zodat men ook een verbrandingsmotor kan gebruiken. Daarmee is MMA anders dan EVA, dat enkel en alleen plaats biedt aan elektrische aandrijflijnen.

Model 3-killer van Mercedes wordt mooi!

Nog een voordeel is dat de Model-3 killer van Mercedes niet zo, eh, bijzonder wordt als de EQE, EQS of EQXX. Volgens Markus Schäfer zal de compacte Mercedes normale proporties krijgen om zo een grote doelgroep aan te spreken.

EQS EQE EQXX

Veel elektrische auto’s zijn er nogal apart uit. Vanwege andere layout (grote accu, motoren op de assen), kunnen de proporties compleet anders zijn. Denk aan auto’s met een korte neus, enorme wielbasis en zeer gestroomlijnd design. Wel praktisch en efficiënt, maar niet heel erg fraai.

De nieuwe elektrische C-Klasse is onderdeel van het plan van Mercedes om een complete modelrange met elektrische aandrijving aan te kunnen bieden, van EQA tot EQS. In 2024 zal Mercedes nóg een platform gaan ontwikkelen, dat enkel en alleen voor elektrische auto’s zal dienen.

De nieuwe C-klasse moet het gaan opnemen tegen de Tesla Model 3 (uiteraard), maar ook tegen de nieuwe BMW i4 en Polestar 2. Oh, en elke andere premium middenklasser die de term Tesla-killer meekrijgt. Hoogstwaarschijnlijk zal Mercedes elektrische versie naast de huidige C-Klasse op de markt brengen. Men verwacht de auto al in 2024.

Meer lezen? Deze Mercedes-Benz C-klasse rijdt op Bacardi Lemon!